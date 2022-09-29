「雙語教學普及」獲迴響　網讚鄭運鵬「有本土語言政策候選人」

▲因確診暫停競選行程的民進黨桃園市長參選人鄭運鵬透過直播推出教育五條柱政策，其中「雙語教學普及」廣獲網友好評。（圖／鄭運鵬競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬在教師節前後發表「教育五條柱」政策，透過直播宣導「校舍全面升級」、「頂大課程先修」、「兩歲幼童照顧」、「雙語教學普及」與「教師照顧進化」等，以最務實教育政策規劃提升桃園教師與學生教育環境。其中，「雙語教學普及」提倡校校有外師每週一堂外師授課、本土語言與新住民語加強推動政策，推出後廣受網友迴響，大讚鄭運鵬是第一個有本土語言政策的市長候選人。

因確診還在居家隔離中的鄭運鵬，只能在住家透過直播方式推出競選政策，其中在教師節前後推出的「教育五條柱」政策，獲得不少說台語的媽媽們重視，紛紛在鄭運鵬臉書粉絲專頁留言，非常樂見鄭運鵬重視本土語言，更Tag其他市長候選人一起加入推廣本土語言的行列。

鄭運鵬也在臉書提到，期盼這是推動台語、客語雙聲帶教育好的開始，但亦有網友認為，桃園是個饒平客、詔安客、苗栗客、新竹客、桃園漳腔、台北泉腔等在地族群，是語言多元發展的寶地。他們支持鄭運鵬未來當選桃園市長，希望藉由本土語言教學，讓桃園孩子有更多機會了解自己的文化，相信在地也能接軌國際，讓桃園持續大進化。

鄭運鵬競選辦公室發言人林芸帆指出，桃園是多元城市，有原住民族、新住民、客家、滇緬及閩南文化等族群匯聚，鄭運鵬非常重視本土語言包括台語、客語、原住民族語與新住民語言培植，他認為要了解一個文化必須從學習語言開始。雖然桃園是國門之都，但鄭運鵬希望未來在桃園，本土語言與國際語言都能均衡發展，讓桃園成為一個認同在地、接軌國際持續進化的城市。

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