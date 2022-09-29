　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「雙語教學普及」獲迴響　網讚鄭運鵬「有本土語言政策候選人」

▲因確診暫停競選行程的民進黨桃園市長參選人鄭運鵬透過直播推出教育五條柱政策，其中「雙語教學普及」廣獲網友好評。（圖／鄭運鵬競辦提供）

▲因確診暫停競選行程的民進黨桃園市長參選人鄭運鵬透過直播推出教育五條柱政策，其中「雙語教學普及」廣獲網友好評。（圖／鄭運鵬競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬在教師節前後發表「教育五條柱」政策，透過直播宣導「校舍全面升級」、「頂大課程先修」、「兩歲幼童照顧」、「雙語教學普及」與「教師照顧進化」等，以最務實教育政策規劃提升桃園教師與學生教育環境。其中，「雙語教學普及」提倡校校有外師每週一堂外師授課、本土語言與新住民語加強推動政策，推出後廣受網友迴響，大讚鄭運鵬是第一個有本土語言政策的市長候選人。

因確診還在居家隔離中的鄭運鵬，只能在住家透過直播方式推出競選政策，其中在教師節前後推出的「教育五條柱」政策，獲得不少說台語的媽媽們重視，紛紛在鄭運鵬臉書粉絲專頁留言，非常樂見鄭運鵬重視本土語言，更Tag其他市長候選人一起加入推廣本土語言的行列。

鄭運鵬也在臉書提到，期盼這是推動台語、客語雙聲帶教育好的開始，但亦有網友認為，桃園是個饒平客、詔安客、苗栗客、新竹客、桃園漳腔、台北泉腔等在地族群，是語言多元發展的寶地。他們支持鄭運鵬未來當選桃園市長，希望藉由本土語言教學，讓桃園孩子有更多機會了解自己的文化，相信在地也能接軌國際，讓桃園持續大進化。

鄭運鵬競選辦公室發言人林芸帆指出，桃園是多元城市，有原住民族、新住民、客家、滇緬及閩南文化等族群匯聚，鄭運鵬非常重視本土語言包括台語、客語、原住民族語與新住民語言培植，他認為要了解一個文化必須從學習語言開始。雖然桃園是國門之都，但鄭運鵬希望未來在桃園，本土語言與國際語言都能均衡發展，讓桃園成為一個認同在地、接軌國際持續進化的城市。

【更多新聞】

鏡電視上架錄音檔曝光引爭議　朱立倫怒批「國家級醜聞」

怎麼開的？桃園廂型車撞電桿再撞對向轎車　現場慘狀曝

2022國慶晚會在桃園　10／9下午開放入場...有機會抽機票

►超美型「富及第微波爐」激殺1999元！黑＋玫瑰金太好看、功能多最實用

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
快訊／逾10檔個股急拉「胖手指再現」？　金管會回應了
週末雨區出爐！　北台灣下週「降溫5°C」又迎雨
快訊／朴敏英跟詐欺犯男友分手了！　聲明大動作切割
地鐵站失蹤詭死「剩下半身」！　25歲韓男身分確定了
快訊／曾文鼎爆轉戰T1中信特攻！　劉志威預告「神秘補強」
女攝影師突變通靈人！「多重宇宙來的閨蜜」現身對話
《黑澀會》女星宣布結婚！　嫁交往13年上班族

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「成王敗寇一年前已決定！」　王鴻薇喊：周玉蔻被罰40萬是我檢舉的

房地產是「護國群山」？　陳時中：跟社宅是兩件事

「雙語教學普及」獲迴響　網讚鄭運鵬「有本土語言政策候選人」

邀陸專家會診團團？陸委會：動物園若認為有需要「可提專案申請」

我高雄我驕傲！陳其邁20秒影片曝政績　「好玩的都回來了」

花蓮今早「轟隆隆」原因揭曉！　空軍司令部：請民眾放心

讓高雄人安心生！柯志恩喊提高生育津貼　「最高每胎補助4萬」

最高450萬！　內政部918屋損重建租金補貼：透天厝擬每件補50萬元

桃園新選風連線架擂台　邀4名市長參選人市政論辯

2022國慶晚會在桃園　10／9下午開放入場...有機會抽機票

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

《嗨！營業中》新店長！鬼鬼：像魁儡　對打楊銘威...炎亞綸「擔心他很無聊」

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

黑車單行道逆向被叭仍不讓　3機車「並排前進」合力逼退

林心如率「光」露營...記者都擔心　將離家笑曝：霍建華在約朋友了XD

哈哈3歲女兒罹罕病！「全家都辛苦」　星心疼：我寧願生病的是我

屏東角頭父喪「封街公祭」　斥資400萬！128輛豪車送行

「成王敗寇一年前已決定！」　王鴻薇喊：周玉蔻被罰40萬是我檢舉的

房地產是「護國群山」？　陳時中：跟社宅是兩件事

「雙語教學普及」獲迴響　網讚鄭運鵬「有本土語言政策候選人」

邀陸專家會診團團？陸委會：動物園若認為有需要「可提專案申請」

我高雄我驕傲！陳其邁20秒影片曝政績　「好玩的都回來了」

花蓮今早「轟隆隆」原因揭曉！　空軍司令部：請民眾放心

讓高雄人安心生！柯志恩喊提高生育津貼　「最高每胎補助4萬」

最高450萬！　內政部918屋損重建租金補貼：透天厝擬每件補50萬元

桃園新選風連線架擂台　邀4名市長參選人市政論辯

2022國慶晚會在桃園　10／9下午開放入場...有機會抽機票

王柏融打擊改變引熱議　桃猿明年迎接他？曾總：確定再說

「成王敗寇一年前已決定！」　王鴻薇喊：周玉蔻被罰40萬是我檢舉的

Golden Child普閔出意外！遭砸到臉部骨折　公司證實要動手術

買礦泉水竟送「藍色超跑」？　2.3萬人驚呆：喝一輩子沒發現

房地產是「護國群山」？　陳時中：跟社宅是兩件事

持修被「超大咖音樂人」點名合作！　他嗨翻：玩得很爽

彰化永靖「成美藝廊」　2023徵件開跑

逾10檔個股盤中急拉有貓膩？　金管會：至今未獲錯帳通報

艾美獎、IMDb高分認證！《大熊餐廳》、《新創大騙局》　寶藏美劇都在Disney+

台灣國防預算大增13.9%　陸國防部警告：台獨不根除、台海無寧日

被女同學手上花束碰到　調皮弟回擊慘遭壓制XD

政治熱門新聞

快訊／「0+7」10月13日上路　2日內陰性才可出門

遭周玉蔻嗆小心「深圳召妓片」外流　郭正亮曝行程：怎可能去幹嘛

最快2024實施義務役1年制？7大Q＆A一次看

預言綠營年底這3地慘敗！媒體人：他將贏40萬票

罵蔣萬安「像起乩」遭轟沒口德　陳時中道歉了

快訊／藍議員參選人赴NCC大樓潑綠漆

快訊／聲明門落幕！　警大4點打臉侯友宜：早籲侯辦別用非正式資料

就是這13人！北市公布酒駕累犯名單

蝦皮疑大量解僱　北市：未通報最高罰50萬

NCC重罰周玉蔻《辣新聞》40萬！　全因「這段話」惹禍

周玉蔻影響選情　陳時中深夜心內話：防疫抹黑都撐過了！免驚！

騙女學生上床？黃國昌斥周玉蔻潑糞：妳婚前發生過什麼事

涉賄！為讓兒子當選　媽允諾招待旅遊

民視「辣新聞」未事實查證！NCC開罰40萬

更多熱門

相關新聞

吳嘉和批他「三多」稱遭1450攻擊　藍營聲援

吳嘉和批他「三多」稱遭1450攻擊　藍營聲援

桃園市議會國民黨團29日召開記者會指出，近日網路出現抹黑及攻擊拚連任的國民黨中壢區市議員參選人吳嘉和的影片，黨團除了全力聲援吳嘉和，同時嚴厲譴責民進黨1450側翼網軍造謠及混淆視聽的惡劣行為，呼籲選民認清民進黨選舉奧步，支持認真問政的吳嘉和。

我高雄我驕傲！陳其邁20秒影片曝政績

我高雄我驕傲！陳其邁20秒影片曝政績

讓高雄人安心生！柯志恩喊提高生育津貼

讓高雄人安心生！柯志恩喊提高生育津貼

桃園新選風連線架擂台　邀市長參選人論辯

桃園新選風連線架擂台　邀市長參選人論辯

控林智堅抄襲！余正煌律師將找「這大咖」當證人

控林智堅抄襲！余正煌律師將找「這大咖」當證人

關鍵字：

2022九合一大選2022桃園市長鄭運鵬教育五條柱

讀者迴響

熱門新聞

Jennie受害案再+1！手機藏18禁小圖

快訊／「0+7」10月13日上路　2日內陰性才可出門

Jennie手機留情史證據！　歷任花邊男友GD、Kai私照外流

「最容易搞小三」3星座老公！破解方法看這

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

《星光》歌手嫌駐唱1200元太少：你看不起我？

遭周玉蔻嗆小心「深圳召妓片」外流　郭正亮曝行程：怎可能去幹嘛

劉德華來台「只邀S媽吃火鍋」　小S傻眼

花蓮出現超巨爆炸聲　在地人驚：有被嚇到

他目擊「金髮阿兵哥」嘆：時代不一樣了　一堆學長氣炸

要不要上班隨你！公司年營業額近3千萬

快訊／葛萊美得主酷力歐驚傳猝死浴室！

什麼台語只有老一輩講？　網推2字

楊恩自爆睡了巫師啦啦隊　害她被開除

iPhone用久電池健康度狂掉？他揭真相破迷思

更多

最夯影音

更多
廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」
女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

《嗨！營業中》新店長！鬼鬼：像魁儡　對打楊銘威...炎亞綸「擔心他很無聊」

《嗨！營業中》新店長！鬼鬼：像魁儡　對打楊銘威...炎亞綸「擔心他很無聊」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面