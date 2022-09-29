記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁官方YouTube頻道再度推出20秒【緊看邁】影片，在氣氛沉悶的辦公環境中，沉浸在音樂祭無法自拔的女同事，以吶喊聲唱出拍謝少年的《暗流》「聽咱的歌聲、共阮的故事」歌詞；而辦公桌下的「大吉虎」小提燈閃爍，搭配同事穿著海灘褲、夾腳拖打節拍的雙腳。高雄市政府透過創意短片，盼喚醒民眾近2年來高雄的活動豐富精采，讓人回味無窮的回憶，並進而行銷即將到來的台灣設計展及跨年等活動。

▲▼高雄市政府透過創意短片，盼喚醒民眾近2年來高雄的活動豐富精采，讓人回味無窮的回憶，並進而行銷即將到來的台灣設計展及跨年等活動。（圖／記者賴文萱翻攝）

活動連發、熱鬧繽紛的暑假剛結束，高雄即將迎來台灣設計展的浪潮，面對城市轉型，高雄市政府不僅致力於產業、科技以翻轉傳統工業形象，並在疫情期間透過各項大型活動、展演，凝聚市民城市認同感，其中2022台灣燈會在高雄最具代表，迄今已累積20項國際大獎，成功帶領高雄站上國際舞台。

高市府指出，疫情期間市府團隊秉持「兩年拚四年」的精神，堅持以線上線下各種方式辦理高品質、高規格的大型活動，如跨百光年、國慶煙火、2022台灣燈會在高雄、2022臺灣文博會及台灣設計展等，以城市的尺度展現高雄特殊在地文化、藝術設計及海港特色。近日2022高雄燈會再傳捷報，「千手光劍：機械手臂光之展演」與「微光流動」聚膠行動輕軌列車雙雙榮獲德國紅點設計獎，對於2022台灣設計展團隊給予極大的鼓舞與振奮。

▲我高雄我驕傲！陳其邁20秒影片曝政績，「好玩的都回來了」。（圖／記者賴文萱翻攝）

在疫情趨緩的後疫時代，市府加碼國旅補助，觀光振興給予店家生存力量，解放民眾束縛已久的旅遊熱情，並透過活動的規劃及串聯，深究文化底蘊、激發文創量能，點燃觀光熱潮；旗津黑沙玩藝節、啤酒嘉年華及首次辦理的風箏節，讓大批人潮湧入旗津。

另外，2022台灣文博會及台灣設計展帶出台灣IP及高雄原創；深具文化深度之旅的文博繞境及睽違4年重磅回歸的Takao Rock 打狗祭等，皆彰顯高雄以海港的寬闊及包容鼓勵無限奔放的創造力，不斷在文化觀光層次匯聚能量、獲得榮耀，讓高雄人找回參與活動的熱情，大聲說出「我高雄，我驕傲」。