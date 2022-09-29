「全台最辣女里長」改穿粉色護士服　里民嗨喊：我們的專屬護理師

記者賴文萱／高雄報導

先前因火辣爆乳照在網路流傳，被網友大讚若選上一定是「全台最辣里長」的高雄楠梓區裕昌里里長參選人高慧靜，因應重陽節即將到來，今（29）日改穿上護士服，替里民們量血壓、測血糖。不少里民大讚並感謝她稱，高慧靜是他們的專屬護理師，有她真好。

▲高雄市楠梓區裕昌里里長參選人高慧靜，因為性感辣照意外成為話題。（圖／高慧靜提供）

高慧靜因先前的火辣女里長照片在網路上流傳，成為這次選戰意外嬌點，不過，實際上她是擁有14年資歷的資深護理師，長期投入長照志工服務，不僅人美又有愛心。

▲▼「全台最辣女里長」高慧靜今改穿護士服，里民嗨喊：是我們的專屬護理師。（圖／記者賴文萱翻攝）

因應重陽節即將到來，高慧靜今天舉辦九九重陽節敬老活動，一改先前的火辣模樣，她身著護士服為里民們量血壓、測血糖，關心最近身體狀況給予衛教。

「高慧靜是我們的專屬護理師」，里民們大讚她隨時關心著大家，每個月都會舉辦大型活動，讓社區越來越熱鬧，也感受著幸福，有她真好。

▲▼「全台最辣女里長」高慧靜今改穿護士服，里民嗨喊：是我們的專屬護理師。（圖／記者賴文萱翻攝）

今天的重陽節活動，市議員黃文志、議員參選人蘇柏銓以及議員參選人鄭侑青也紛紛來到現場，祝福長輩們身體健康，平安快樂。