開記者會卻又不敢提告　謝國樑：胡說八道、目的是幫蔡適應轉移焦點

▲謝國樑發言人余治明表示，今天民進黨召開的記者會其實就是個大烏龍。（圖／截取自yt影音）

圖、文／謝國樑辦公室提供

謝國樑發言人余治明表示，「今天（9/29）民進黨召開的記者會其實就是個『大烏龍』，而且錯得離譜！其中揭露的另外一間公司根本不是『公誠興業』！也不是台灣公司，而是如原來我們所說的『境外』公司，因此才用美金借貸。」

余治明表示，民進黨現在根本就是在「轉移焦點」，「今天的胡亂指控，其實就是要轉移昨日黃國昌先生爆料蔡適應涉施壓協助天道盟太陽會的焦點！所以，民進黨根本沒有好好確認事實，也不管真相，只想幫蔡適應開脫，分散大家的注意力！」

對此，余治明說，面對這種不求真相，只潑髒水的不道德、涉嫌違法的行為，謝國樑競選辦公室會用最快的速度來向開記者會的相關民代提出告訴，並在訴訟過程中把民進黨所質疑的金流和匯款紀錄全部完整、清楚提供給法院。屆時，也一併公佈外界，讓大家知道，民進黨如何用不實之詞來污衊謝國樑。而且，民進黨卻從頭到尾都不敢提告，顯得只敢開記者會抹黑卻不敢讓法院來還原事實！難道是心虛？怕民眾拆穿民進黨其實都是胡說八道，只為了幫蔡適應轉移焦點。

余治明表示，民進黨從一開始質疑金星為什麼一家資本額700萬台幣的公司能都借出一億元台幣，到現在每天都找一個不同理由來開記者會，真的是太烏龍了！按照民進黨這種不求真相的烏賊選舉方式，即便我方今天此時此刻就提供完整的匯款紀錄，明天民進黨還是會找其他的理由再開記者會，進行其他不實的指控。

余治明最後提到，「所以，我們辦公室一定會訴諸法律來還原真相，雖然民進黨持續潑髒水，但我方還是相信基隆民眾的眼睛是雪亮的，事實真相為何，正義跟清白還是會到來的！」