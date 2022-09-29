控林智堅論文抄襲！余正煌律師出招　將找「這大咖」當證人

▲余正煌委任律師團赴北院提自訴，控告林智堅論文抄襲。（圖／記者黃彥傑攝）

記者劉人豪／綜合報導

新竹市前市長林智堅日前遭爆論文抄襲，台大、中華大學調查過後，雙雙將他的碩士學位撤銷！而先前捲入論文風波的主角余正煌，今(29日)也委請曾威凱、張祐齊、吳俊達律師提出自訴，並考慮將桃園市長候選人鄭運鵬列為傳訊證人。

余正煌委任律師吳俊達認為，透過公開法庭的審理，之後向台大調取所有的資料，都可以一一在公開法庭上做檢視，除了向台大調資料，也不排除傳訊證人，包含在此案重頭到尾力挺林智堅的鄭運鵬，其他人士也都有可能考慮列為傳訊證人，請他們到公開法庭講清楚，為什麼至今都堅信林智堅都沒有抄襲論文。

吳俊達律師也認為，透過這樣公開法庭的對質，林智堅也可以捍衛自己的清白，「來法庭說清楚，告訴大家說這本論文當初是怎麼生成的，確實事不是參考了余正煌的一些蛛絲馬跡，一些論文裡面的內容，這就是我們為什麼要提起自訴的原因」。

前新竹市長林智堅論文案，中華大學8月24日公布學倫會調查結果，認定論文涉抄襲後，當時鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞表示，「鄭運鵬委員尊重林智堅市長後續救濟的決定，也支持林智堅市長捍衛自己的清白」，持續挺堅。