「翁達瑞」爆論文抄襲挨告妨害名譽　高虹安、余正煌向北檢請假

▲北檢原訂下午以告訴人身分傳喚高虹安出庭，但高因行程安排等因素請假。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

新竹市長參選人高虹安，以及調查官余正煌，分別因捲入論文抄襲風波，控告筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮涉嫌妨害名譽，台北地檢署日前已先行傳喚陳時奮出庭說明，預計29日下午再傳高、余釐清提告內容，但據了解，高虹安和余正煌都將請假，委由律師代表出庭應訊。

前新竹市長林智堅碩士論文抄襲風波中，陳時奮曾質疑是余正煌抄襲林智堅的論文，結果台大、中華大學調查後，認定是林智堅抄襲，先後撤銷林的學位。在此同時，陳時奮又以臉書帳號「翁達瑞」多次發文，質疑高虹安的美國辛辛那提大學博士論文，「約有三分之二的內容，抄自另一篇已經發表的期刊論文，但高虹安的博士論文完全沒提及這篇被抄襲的期刊論文。」

高虹安和余正煌因此分別到台北地檢署，控告陳時奮涉嫌加重誹謗等罪，先前陳時奮自美返台，以被告身分接受檢察官傳喚說明後，檢察官29日再傳告訴人高虹安與余正煌，但高虹安因行程安排問題，余正煌則是另有要事，所以都將委由律師代表出庭。

而余正煌除控告陳時奮外，29日下午也將委託律師團到台北地院遞狀，自訴控告林志堅抄襲他的台大國發所論文，涉嫌違反《著作權法》。