告林智堅抄襲！余正煌律師團今提自訴　「醬油豬腳」比喻曝心聲

記者黃彥傑、劉昌松、莊智勝／台北報導

新竹市前市長林智堅日前投身桃園市長選戰，不料卻接連被爆料論文抄襲，雙雙遭台大、中華大學撤銷碩士學位，林智堅也因此黯然退選；而無端捲入台大國發所論文抄襲風波的主角余正煌，聘請律師正式對林智堅提出「違反著作權」告訴，委任律師吳俊達、張祐齊、曾威凱今(29日)下午3時前往台北地院提起自訴，捍衛余正煌權益。

▲余正煌委任律師團赴北院提自訴，由左至右依序為曾威凱、張祐齊、吳俊達。（圖／記者黃彥傑攝）

吳俊達表示，至今林智堅都沒有承認論文抄襲，亦未針對此事有任何道歉、說明或回應，且旅美教授陳時奮(筆名翁達瑞)仍咬定在論文上余正煌是理虧的，林智堅沒有任何錯，因此今天提起自訴，有必要透過法院澄清，還余正煌公道、清白。

吳俊達說，目前正值選舉期間，無意給地檢署製造壓力、讓檢察官處理政治意涵的案件，因此選擇提起自訴，透過公開法庭審理，向台大調資料，供大眾公開檢視，後續也不排除傳訊證人，包括力挺林智堅的桃園市長參選人鄭運鵬、以及其他人士，請他到公開法庭，說明為何堅信林智堅沒有抄襲？「透過公開法庭對峙，林智堅也可以捍衛清白，到法庭說清楚論文是怎麼生成的，是不是參考余正煌的一些蛛絲馬跡？」

吳俊達更提出「醬油滷豬腳」做比喻，「今天你跟鄰居借醬油，回家拿去滷豬腳，結果豬腳滷好了，鄰居卻說那鍋豬腳是他的，這樣大家可以信服嗎？」吳俊達說，當然對於參考資料部分，余正煌心存感激，但不等於可以無限上綱，將余的論文做抄襲，更何況還透過媒體、第三者放話影射，是余反過來抄襲林，「這都是子虛烏有！」