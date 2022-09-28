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教師節提教育政策　鄭運鵬：教育五條柱、師生我來顧

▲▼ 教師節提教育政策　鄭運鵬：教育五條柱、師生我來顧 。（圖／翻攝鄭運鵬臉書）

▲桃園市長候選人鄭運鵬於9月28日教師節當天，線上公佈教育五條柱第二波。（圖、影／翻攝鄭運鵬臉書，下同）

政治中心／綜合報導

桃園市長候選人鄭運鵬今（28）日線上公佈教育五條柱第二波，在教師節這天用最務實的政策規劃，來祝福所有辛勞的老師們教師節快樂。他表示，未來將推動教育五條柱來提升學童和老師的教育環境，除了昨天已經提出的「校舍全面升級」與「頂大課程先修」之外，再加上「兩歲幼童照顧」、「雙語教學普及」和「教師照顧進化」，讓市府成為照顧學生與老師的遮雨棚，桃園教育持續大進化。

鄭運鵬說，第一柱是關乎硬體設備的「校舍全面升級」，讓桃園校舍新建、修建都能如期如質完成。目前桃園市教育局已經爭取到教育部補助經費用於校舍新建、遷建、增建，未來他將持續盤點人口迅速成長的新興地區對校舍升級的需求，並透過新設校委員會會議掌握各校舍的興建速度，來確保校舍如期如質完成。

▲▼ 教師節提教育政策　鄭運鵬：教育五條柱、師生我來顧 。（圖／翻攝鄭運鵬臉書）

▲鄭運鵬未來將推動教育五條柱來提升學童和老師的教育環境，分別是「校舍全面升級」、「頂大課程先修」、「兩歲幼童照顧」、「雙語教學普及」和「教師照顧進化」。

第二柱則是「頂大課程先修」，將頂尖大學課程引入桃園先修。鄭運鵬表示，陽明交通大學、臺北科技大學、政治大學與清華大學附設醫院等預計將在桃園落地生根，桃園即將擁有豐富的頂尖大學資源。「打造航空城就是大學城，高中生活就是大學生活！」他希望透過協調即將進駐的大專院校，規劃專業課程回饋桃園，包含：外語、程式語言、半導體、藝術、金融等領域，提供桃園學生於週末、寒暑假可實體修課，並且將課程整合入目前桃園線上教育平台，讓桃園的學生能享受到全國頂大的教育資源。

鄭運鵬說，第三柱為「兩歲幼童照顧」，未來將規劃讓兩歲專班的數量從77班變成200班，減輕年輕家庭照顧小朋友的壓力；透過與私幼的合作，來達成招生穩定平衡，希望在提升公共化幼兒園數目後，逐步降低師生比，讓教學更有品質。

第四柱「雙語教學普及」，鄭運鵬解釋，希望透過校校有外師、增加本土雙語教師員額來提升學生們的外語教學環境。目前桃園外師的涵蓋率是全國第一，未來將讓外師人數再持續增加到300位，達成全市公立學校每週至少一堂外師授課的目標；他也會努力讓本土雙語教師在四年內增加到300位，培養更多優秀的雙語教學人才。

「教師的負擔更少，教學的品質會更好！」鄭運鵬提出第五柱「教師照顧進化」，推動行政減量，並補助未來本土雙語教師每年一次的語言檢定、語言培訓費用，同時提升教材費補助；同時，推動國小總務處組長專職化；而現行代理老師兼任行政職為全年聘，未來研議代理老師兼任導師職延長聘期；並因應「班班有網路、生生用平板」政策，增加資訊人力，協助學校推動資訊維管；此外，推動客語、閩語、新住民語言支援人員專職化與增加原住民籍公費教師員額，讓老師們更有餘裕加入推動雙語、本土語言、新住民語言行列。

鄭運鵬強調，這次在教師節的時刻，提出教育五條柱：「校舍全面升級」、「頂大課程先修」、「兩歲幼童照顧」、「雙語教學普及」及「教師照顧進化」，希望打造更加優質的教學環境，從教育優化教師和學生權益，讓市府成為照顧學生與老師的遮雨棚，桃園教育持續大進化。

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