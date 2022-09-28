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桃園綠營頻造勢展實力　評張善政陷空氣漂浮感

▲▼ 桃園綠營頻造勢展實力　評張善政陷空氣漂浮感 。（圖／翻攝自官方臉書）

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬民調領先，每個週末都有數場破千人甚至數千人的動員造勢。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書，下同）

政治中心／綜合報導

中廣董事長趙少康（26）日公布縣市長選舉民調，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬以24％領先國民黨張善政21％，國民黨主席朱立倫今天趕緊澄清張善政「穩定領先」。但綠營指出，近期各方民調趨勢就是鄭運鵬領先，尤其現任市長鄭文燦啟動綿密陸戰，每個週末都有數場破千人甚至數千人的動員造勢，綠營譏「與張善政只有空氣票的飄浮感，形成強烈對比。」

▲▼ 桃園綠營頻造勢展實力　評張善政陷空氣漂浮感 。（圖／翻攝自官方臉書）

綠營人士認為，國民黨中央對於張善政選戰低迷感到意外，是因為藍營過於迷信網路聲量和新聞報導的數量，或許藍營想要複製2018鋪天蓋地的網路空戰，但空戰雖有民調上一時領先，要維持長期優勢還是得靠陸戰。

「陸戰恰巧是鄭文燦的強項」，綠營人士表示，鄭文燦從2014年首首次當選，每天行程都排滿滿，這屆選舉不管是前新竹市長林智堅或頂替的鄭運鵬，都遵照鄭文燦走過的道路，辛勤跑行程，反應出來就是人氣熱鬧和動員扎實。9月24日鄭運鵬北桃園總部成立造勢，破萬人潮的聲勢，展現陸戰重要性。綠營指出，過去藍營認為鄭運鵬對於立委選區的經營有限，但造勢下來讓藍營驚訝鄭運鵬的實力。

▲▼ 桃園綠營頻造勢展實力　評張善政陷空氣漂浮感 。（圖／翻攝自官方臉書）

綠營分析，鄭運鵬連任兩屆立委，當然有一定的基層組織，過去鄭運鵬給人常在台北的印象，主要因為鄭運鵬長期擔任立院黨團幹部，媒體上的頻繁露出，反而大家忽略他其實選區經營也有一套。

▲▼ 桃園綠營頻造勢展實力　評張善政陷空氣漂浮感 。（圖／翻攝自官方臉書）

綠營地方人士認為，張善政從5月18日參選桃園迄今，一直有陸戰無法施展，從台北下來的團隊，和地方樁腳意見不同的問題，加上張善政的人格特質，讓鄉親感覺有隔閡，雖然藍營這幾個月在網路和媒體下極大的工夫，但張善政的民調始終沒有起色。

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