鏡電視上架錄音檔曝光引爭議　朱立倫怒批「國家級醜聞」

▲朱立倫29日出席淨空老和尚圓寂傳供讚頌大典後受訪指出，針對鏡電視錄音檔曝光，這是「國家級的醜聞」，NCC已淪為民進黨打手與新東廠，絕對早該廢除。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨主席朱立倫今（29）日在桃園市長參選人張善政陪同下出席「淨空老和尚圓寂傳供讚頌大典」，會後針對鏡電視頻道上架錄音檔曝光，顯示有行政院高層涉嫌關說施壓時表示，這是「國家級的醜聞」，鏡電視長期以來的內鬥，蔡英文總統就是背後最重要的撐腰者；此外，NCC已完全沒功能，淪為民進黨的打手、新的東廠，這樣的NCC絕對該廢除。

▲朱立倫在桃園市長參選人張善政陪同下，向淨空老和尚靈前祭拜。（圖／記者沈繼昌翻攝）

朱立倫今天上午前往位於桃園龜山區的林口體育館，出席「淨空老和尚圓寂傳供讚頌大典」，代表國民黨追贈華夏一等獎章與黨旗覆棺，以推崇淨空老和尚生前致力弘揚宗教與推動中華文化做出的卓越貢獻。

會後，針對鏡電視錄音檔曝光案，朱立倫指出，這是「國家級的醜聞」，鏡電視長期以來的內鬥，蔡英文總統就是背後最重要的撐腰者，要求各方公布完整錄音帶，讓外界認證是否真實？

▲淨空老和尚追贈華夏一等獎章與黨旗覆棺。（圖／記者沈繼昌翻攝）

朱立倫也提到，國家通訊傳播委員會（NCC）已完全沒功能，淪為民進黨的打手、新的東廠與民進黨選戰中心，這樣的NCC絕對該廢除；此外，蘇貞昌敢承諾有沒有施壓？若有立刻下台。

朱立倫也請所有媒體人家摸著良心捫心自問現在黨政軍退出媒體了嗎？是民進黨全面、綠媒全面地進佔媒體，且各派系都要佔領媒體，試問這樣是民主社會嗎，民眾可以接受嗎？此外，對於部分媒體民調顯示桃園市長選戰中張善政有落後跡象，朱立倫則回應，不論內部參考民調或各方民調，都顯示國民黨提名的張善政穩定領先，「但我們絕不會掉以輕心，我們會繼續努力加油。」

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