北港鎮民洪省女士造福鄉親　捐贈消防局自動心肺復甦機

▲玄森企業公司洪省女士今日捐贈雲林縣消防局自動心肺復甦機及自動給氧機2台，作為消防到院前緊急救護使用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港鎮玄森企業公司洪省女士退休後，經常投入社會公益活動，今(28)日捐贈雲林縣消防局自動心肺復甦機(LUCAS)及自動給氧機2台，作為消防到院前緊急救護使用，有助於提升緊急醫療品質及搶救人命。雲林縣消防局由局長林文山代表接受，並回贈感謝狀。

洪省女士與丈夫陳培松於1974年在北港鎮劉厝里創立玄森企業公司，營業項目為木質門隔、木窗及其窗框，夫妻二人於20年前退休後，經常投入社會公益活動，每逢歲末年終之際，都會準備白米、食用油等民生物資發送給里內的中、低收入戶，讓這些弱勢民眾也能夠過個好年。

2021年12月陳培松先生因病逝世，治喪期間，洪省女士回想起先生曾經多次提及「在Covid-19疫情緊張之際，常可看見消防人員穿著全套防護衣，駕駛救護車穿梭於鎮內執行緊急救護工作，實在辛勞」，因此便於其靈前請示是否在功德圓滿之後，捐贈救護器材予北港消防分隊，在3個聖茭允諾後，便由陳培松女兒陳瓊楓女士安排本次救護器材捐贈事宜。

雲林縣消防局長林文山說明，此次受贈之LUCAS自動心肺復甦機及自動給氧機，將直接配置於北港消防分隊，期能提升本縣到院前心肺功能停止(OHCA)患者的存活率，保障縣民生命財產安全。當前消防勤務中，緊急救護已是消防局主要勤務之一，今年度停止呼吸患者恢復自主心跳且康復出院人數已達9人，有更好、更新的救護配備，讓縣民有更優質的到院前緊急救護服務。

▲雲林縣消防局長林文山說明，此次受贈之LUCAS自動心肺復甦機及自動給氧機，將直接配置於北港消防分隊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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