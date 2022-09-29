「in台南積幸福」烘焙技職培力計畫　黃偉哲連結在地助學生發展

▲「in台南 積幸福」奇美食品烘焙技職培力發表會，29日在奇美食品舉行，市長黃偉哲感謝企業和學校響應，共同合作培育偏鄉技職人才，提升產業競爭力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府積極推動在地產業連結、協助學生多元發展，特與台積電慈善基金會合作，29日在奇美食品舉行「in台南 積幸福」奇美食品烘焙技職培力發表會，市長黃偉哲表示，感謝企業和學校響應，共同合作培育偏鄉技職人才，讓地方產業需求，與學生專長訓練能進一步結合，開啟職涯新視野，提升產業競爭力。



本次計畫獲台南在地企業奇美食品及新營育德工家職業學校響應，參與計畫的學生，在現場進行烘焙任務、店內實務操作及銷售技巧，由主廚、人資等評審團隊，從中挑選適合的人才後，勝出者獲得奇美食品的聘用，並安排至相關部門服務，畢業後即刻就業，共創政府、學界、業界與學生四赢。



發表會活動也邀請到後壁國小學生參與，親手體驗製作蛋糕，市長黃偉哲和台積電慈善基金會董事長張淑芬特別觀摩製作過程，大讚同學製作的蛋糕成品精美，讓人垂涎欲滴。





市長黃偉哲表示，非常感謝張淑芬董事長帶領團隊來到台南，藉由人才培育、產品產出、公益回饋，帶領孩子從計畫當中接觸產業。南市府積極透過公、私協力，整合產、官、學各界資源，將技職教育對接職場就業，協助學生就學與就業無縫接軌，不僅強化在地產業實務連結，也為台南留住具競爭力的新世代人才。南市府未來也會持續串接及媒合其他的產業、學校、科系的資源，期盼能夠達成「育人才、留台南」的目標，讓青年朋友在台南好好就業安居。



台積電慈善基金會除在公益不遺餘力，也一直構思新方法，號召企業用技術創造機會、給孩子一技之長，找到真心喜歡的工作。張淑芬董事長指出，現代的孩子多元、適性發展，若能透過培力計畫，在求學階段，給予升學之外的選擇，就可能為孩子開啟另一扇窗。

張淑芬董事長指出，許多孩子如不會唸書，如果還沒畢業就能先學習技術，再出來工作，像台積電慈善基金會幫助一些孩子學會修電視、冷氣，這些小孩寫信告訴她說，自己從小沒有生活目標，台積電慈善基金會給他們一個人生的目標，這是十分有意義的事。

張淑芬董事長指出，她十分感謝奇美董事長給孩的證書，給孩子他們安心，不用擔會會造成社會的麻煩，不用離家就能有工作，在教導、安定人心很有意義。

張淑芬董事長說，台積電慈善基金會、奇美公司本來就有一個幫助孩子在沒畢業前就能找到工作的一個合作平台，現在加上市府及學校，更能擴大這個合作平台，讓這個平台能愈來愈大，讓全台灣都看得見，如其他企業有興趣，願意加入幫助孩子學習技能，可以加入平台一起合作。







研考會主委戴偉峻表示，相當感謝此次參與的學校及企業，能讓已經畢業、或即將畢業高職生實際接觸知名產業，找到就業方向，企業也能從中找到適合的人才，未來也會持續協助攜手更多台南企業持續接棒，打造社會善的循環。





這次活動奇美食品派出專業主廚，第一線指導學生製作檸檬吐司及紅豆麵包，並用比賽的方式，請學生於指定時間內完成一定數量的麵包。此外，對餐飲服務有興趣的學生，由奇美食品幸福工廠餐廳及咖啡廳店長，進行店內實務操作及銷售技巧練習，分別藉由學生表現從中評估是否適合企業。





奇美食品董事長宋光夫說，奇美食品一直以來秉持取之於社會、用之於社會的關懷心，藉由這樣的活動，讓技職體系的學生，有機會早日進入職場，同時也讓參與本活動的學生，發揮一己之力，將此活動的成果，回饋給需要幫助的弱勢家庭，體會並實踐奇美食品的企業責任理念。



育德工業家事職業學校張榮修校長也表示，有些孩子因為經濟考量、或是對升學沒有興趣，畢業後會選擇馬上投入職場尋求一份正職工作，很高興能和台南市政府以及台積電慈善基金會搭起就業接軌的橋樑，提供學生工作選擇。