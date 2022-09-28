西螺果菜市場旁空場大火　籠中黑狗險死！「二齒冰場」燒剩灰燼

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺鎮今（28）日晚間18時許在西螺果菜市場旁一處空場鐵皮屋發生大火，雲林縣消防局獲報後派遣4個消防分隊車組與第2大隊前往馳援，場旁狗籠中關著一隻黑狗驚險獲救，火勢於30分鐘後撲滅，無人員傷亡，詳細起火原因尚待火調人員釐清。雲林縣議員李明哲第一時間到場關切，也呼籲民眾請勿亂丟煙蒂。

▲廢棄物引燃大火，警消人員於緊鄰廠房一處狗籠中救出一隻嚇壞的黑狗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣消防局第二大隊大隊長沈俊興表示，晚間6時05分獲報西螺鎮新興路511號旁有雜草火警，續報延燒到鐵皮屋，立即派遣西螺、莿桐、二崙車組前往搶救並由大隊長沈俊興現場指揮搶救，6時14分西螺車組到達現場回報火勢不小，請求加派支援，共出動各式消防車11車、警義消防人員共50名，6時31分火勢控制，6時36分火勢撲滅。

▲西螺果菜市場旁雜草火警延燒鐵皮空廠房，內部堆置菜籃、廢棄物全燒成灰燼。（圖／記者蔡佩旻攝）

附近民眾表示，該處一直都是半開放、空曠的鐵皮加蓋場地，原有一家「二齒冰廠」會載碎冰至該場地販售，供農民購買用於蔬菜保溫，但至今年2月起就未見有人使用該處，內部放置一輛疑似廢棄公車，相鄰水溝旁已放置一輛拼裝車，在這場大火都燒到剩骨架，內部空地堆置廢棄物與保麗龍、塑膠籃、竹籃等裝蔬菜的器具，平時均無人於該處，旁邊的狗是附近民眾所養，火很大沒人敢靠近，幸好最後驚險被救出。

▲雜草火警延燒鐵皮空廠房，引發瞬間大火。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

居住西螺鎮的雲林縣議員李明哲接到民眾通報趕往現場關切，協助指揮交通與瞭解附近延燒狀況，李明哲呼籲民眾，節氣入秋後萬物乾燥，鄉親都要注意自身安全，如果有抽菸習慣煙蒂不要亂丟，如果周邊有乾草停車應注意車底高溫，如果有可能引起火警的危險狀況，大家多互相提醒，也感謝警消人員迅速撲滅火勢，保護鄉親生命財產安全。

▲▼雜草火警延燒大火。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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