快訊／台3線苗栗獅潭段火燒車　女駕駛躲過死神驚險逃生

高雄一名80歲老婦人日前被發現，一個人站在大馬路中央東張西望，不曉得在找尋什麼，由於車流量相當大，有民眾就通報警察前來協助。老婦自稱接到電話，有人說她的兒子車禍送醫，所以想要找目擊者，警方後來護送老婦先返家，巧遇當地里長及老婦家人才得知，老婦兒子已在多年前因交通事故離世，讓員警感到相當不捨。