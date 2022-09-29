快訊／台3線苗栗獅潭段火燒車　女駕駛躲過死神驚險逃生

▲台3線苗栗獅潭路段29日中午發生火燒車，女駕駛自行脫困，輕傷送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）
記者蔡文淵／苗栗報導
台3線122公里處（苗栗獅潭路段）29日中午發生車禍，造成一部自小客車起火燃燒，59歲女駕駛及時逃出，輕傷送醫，事故原因警方還要調查。
警方初步調查，59歲的邱姓女駕駛是獅潭豐林村人，駕車回家經台三線由南往北行駛，在事故地點不明原因自撞山壁，彈回路中央，駕駛自行下車後車輛起火燃燒，駕駛胸部輕微挫傷，救護車到達後送大湖大順醫院就醫，駕駛沒有酒駕，詳細事故原因正由警方調查中。
▲台3線苗栗獅潭路段29日中午發生火燒車，女駕駛自行脫困，輕傷送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）
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台3線122公里處（苗栗獅潭路段）29日中午發生車禍，造成一部自小客車起火燃燒，59歲女駕駛及時逃出，輕傷送醫，事故原因警方還要調查。
警方初步調查，59歲的邱姓女駕駛是獅潭豐林村人，駕車回家經台三線由南往北行駛，在事故地點不明原因自撞山壁，彈回路中央，駕駛自行下車後車輛起火燃燒，駕駛胸部輕微挫傷，救護車到達後送大湖大順醫院就醫，駕駛沒有酒駕，詳細事故原因正由警方調查中。
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