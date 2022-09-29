教育局長被質疑行政不中立　黃珊珊：蔡英文也常帶陳時中到處走

▲黃珊珊走訪太平市場與大稻埕慈聖宮。（圖／記者宋良義攝）

記者袁茵／台北報導

無黨籍台北市長參選人黃珊珊28日上午舉行「前瞻教育」政策記者會，與會嘉賓中赫見教育局長曾燦金，引發外界質疑行政不中立。黃珊珊29日強調，總統蔡英文也常常帶民進黨台北市長參選人陳時中到處走，難道只有民進黨可以、別人不可以嗎？

黃珊珊28日拋出前瞻教育政策，民進黨台北市議員吳沛憶29日表示，多項內容來自教育局2021年至今年8月發布的白皮書，批評黃珊珊持續搜刮市府資源，競總成立用北市大公家場地，教育政見也拿人不手軟，同時「5歲納入義務教育」竟要把中央法律送台北市議會審，不知如何辦理，所提法律也缺漏不全，根本抄錯答案。

對此，黃珊珊29日下午走訪太平市場、大稻埕慈聖宮時回應，尊重議員的監督，但也請吳沛憶去查清楚，相關教育政策就是要在原有基礎往上加，「難道要打掉重練嗎？議員的意思是指，以前所有東西都不能用了嗎？那就不用提政見啦！以後就全部提新的。」沒必要做這樣的處置，未來大家都是一起求進步，「好的政策就要往前走。」

另外，關於外界質疑曾燦金28日參加黃珊珊政見發表會，違反台北市長柯文哲2015年要求的政務官行政中立規範？黃珊珊說，政務官請假是政務官的權利，蔡英文也常常帶陳時中到處走，「民進黨可以，別人不可以嗎？」

▼黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）