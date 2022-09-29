同拋寵物政見！蔣萬安諷「拿香跟著拜」：執行力絕對比陳時中好

▲蔣萬安今日赴濱江市場掃街拜會 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台北市長候選人蔣萬安昨發布「友善動物 台北更好」政策，民進黨參選人陳時中昨晚也隨即拋出寵物政見。面對媒詢問，陳時中是否跟進蔣萬安打寵物牌？蔣萬安今（29）日回應，好的政策沒有專利，歡迎大家來學；如果陳時中要拿香跟著拜也很好，「但是我的執行力絕對比陳時中好。」

蔣萬安競選辦公室則表示，林楚茵委員批評蔣萬安寵物保險政見，根本是講外行話，台北市府作為地方政府，當然可以鼓勵保險業者推出價格更優惠、更符合寵物飼主需求的商品，再來向市民推廣，鼓勵有養寵物的市民投保，既能降低飼主在寵物生病時的負擔，也能減少棄養的可能性。

曾任金管會主委的立委曾銘宗今日也於臉書發表《111.09.29寵物保險業務之推動，與中央主管機關權責並無相關》一文，強調「關於林楚茵委員今天po文質疑蔣萬安委員『寵物保險定型化契約』政見，林楚茵委員似有誤解，林楚茵委員真的外行！任何保險項目只要保險公司願意開發該項業務！金管會均樂觀其成，林委員po文前，要認真一點！先搞清楚狀況！不要為反對而反對！」蔣競辦強調，現在是有能力的蔣萬安找方法，沒能力的陳時中找藉口。

