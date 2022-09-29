宣布參選滿月　黃珊珊自評「穩定上揚」：堅持自己認為對的事

▲黃珊珊走訪太平市場與大稻埕慈聖宮。（圖／記者宋良義攝）

記者袁茵／台北報導

九合一大選倒數，無黨籍台北市長參選人黃珊珊8月底請辭副市長職務，並正式宣布投入選戰；29日為正式參選滿一個月，黃珊珊表示，看民調可知道有在穩定上揚，她會持續努力，相信台北市民會理性觀望誰最適合擔任市長，也強調自己就是走自己的路，人設為「堅持自己認為對的事情」。

黃珊珊29日下午走訪太平市場與大稻埕慈聖宮，會後接受媒體訪問。被問到今日為宣布參選滿一個月，自評至今表現為何？黃珊珊說，看民調可知有慢慢穩定上揚、持續努力，台北市民很理性，會先選擇觀望誰才適合當台北市長，這部分應該直接去感受地方溫度，而不是每天靠媒體聲量。

媒體追問，各參選人開始打「人設」大戰，黃珊珊人設為何？黃珊珊回應，「我一直都是我自己，我每天做的事情都一樣。」當市議員到副市長、參選人身份，自己是從基層來的，所以每天都會和基層站在一起。

黃珊珊強調，自己出生在平凡家庭，是一個非常簡單的人，沒有顯赫家世背景、強大政黨奧援，就是走自己的路，「人設是什麼？就是堅持自己認為對的事情。」倘若市民覺得她做得不夠好，那也沒資格參選，這部分交由市民判斷。

▼黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）