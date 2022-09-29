「你戶頭方便轉多少」LINE假帳號又盜頭貼　江聰淵籲民眾別上當





▲詐騙集團在LINE上冒用宜蘭縣長候選人江聰淵名義向民眾詐騙。（圖／翻攝自江聰淵臉書）

記者游芳男、郭玗潔／宜蘭報導

選舉投票日將屆，最近發現有多位地方首長照片、名字遭冒用，開設LINE帳號借款涉嫌詐騙，宜蘭縣長候選人江聰淵29日也在臉書貼文表示，有人冒用他的身分向民眾詐財，請大家不要受騙。

根據民眾提供資訊，詐騙集團冒用江聰淵多年前照片，以通訊軟體自動加入好友的方式，先刻意問候，再向民眾借錢，該民眾假裝能提供5萬現金，詐團還嫌棄「不夠，想辦法多安排一點」，並不忘叮嚀此事不可聲張。

江聰淵得知此事，特別在臉書發聲明，他絕不會要鄉親轉帳至他的戶頭，或以私下邀約的方式請人來他的辦公室，請大家不要相信。

江聰淵競選辦公室也表示，江聰淵的LINE，是有藍勾勾(官方認證為本人)標示，也絕不會向鄉親借款或索取個人訊息。近期有詐騙集團盜用各地縣長、區長或村里長等公職人員照片及名字，成立Line群組邀請民眾加好友，隨後向民眾借錢的情形發生，經追查IP來自境外，也疑似有境外集團有系統的惡意操作。

江聰淵提醒提醒宜蘭鄉親，收到來路不明訊息借款、募款，謹記防詐秘訣勿輕信、多查證，以免受騙。 競選總部指出，已在第一時間向line公司檢舉該帳號，同時提醒民眾切勿輕信，遇有疑慮的訊息可撥打165反詐騙諮詢專線查證。另外民眾也可在假帳號右上設定中，點選「其他設定」-「檢舉」-「其他」按鈕進行檢舉，除檢舉可疑訊息與帳號外，也切勿點擊來路不明的陌生網址，隨時保持警覺心，留意可疑帳號並即時檢舉。