最新民調！苗栗四人激戰鍾東錦33.57%居冠　徐定禎25.06%緊追在後　　

▲左起謝褔弘、鍾東錦、徐定禎、宋國鼎。（合成圖／謝福弘臉書、蔡文淵、徐定禎競選團隊、李毓康）



記者詹宜庭／台北報導

2022九合一大選進入倒數58天，四人參戰的苗栗縣長選舉因為藍軍分裂而讓綠營成為有機會一搏的選區。根據媒體最新發布的苗栗縣長民調顯示，被國民黨開除黨籍的議長鍾東錦以33.57%的支持度暫時領先其他三位競爭者，民進黨提名的徐定禎25.06%，以8個百分點的差距緊跟在後。

根據《菱傳媒》28日發布的苗栗縣長候選人支持度調查，鍾東錦以33.57%暫時領先，民進黨提名的徐定禎25.06%，以8個百分點的差距緊跟在後；時代力量的宋國鼎17.64%排名第三、國民黨的謝福弘則11.84%名列第四。

在政黨傾向交叉分析中，該調查結果指出，國民黨支持者表示會投給謝福弘的比例為36.41%，表示會投給鍾東錦支持度則高達53.92%，棄保效應是否開始發酵，成為選戰觀察重點。徐定禎方面，有86.90%的民進黨支持者表態相挺。至於支持時代力量、台灣基進和民眾黨的選民，各有91.78%、53.85%、38.02%表示會投宋國鼎。

對此，鍾東錦透過臉書表示，民調顯示民意提名的正當性，遠勝任何單一政黨。鍾東錦說，人非草木，多少也會因為民調結果影響而有些起伏，落後時要堅定為支持者堅持到底，領先時更要警惕，不可辜負鄉親一片心意。

鍾東錦強調，無黨不能撕去他身上青天白日的標籤，苗栗也不歡迎製造對立與仇恨的政權，他的意志裡流著藍色的血，手掌心裡也能握起各種不同顏色的認同，他非常歡迎藍營朋友再次團結向前行，先團結了2022才能有2024。

謝福弘昨天也在臉書發文意有所指，強調「鄉親的到場，是最好的民調」，因為鄉親的腳步，才是真正的表態。