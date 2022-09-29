批台中人行道推嬰兒車難行　蔡其昌提4年整平公里數倍增

▲批台中人行道推嬰兒車超難行，蔡其昌化身奶爸提4年人行道整平計畫倍增。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

年底九合一大選倒數59天，民進黨台中市長參選人蔡其昌今（29）日舉辦《台中好行》政見記者會，批評現任市長盧秀燕執政3年來僅整平24公里的人行道，讓台中人行道難以行走，造成許多家長及長者的不便。蔡其昌也提出未來若當選市長，要進行人行道大改造，4年內讓台中市人行道整平公里數倍增的目標。

蔡其昌表示，自己也是三個孩子的爸爸，常陪小孩子在台中走路、散步，發現在人行道行走的時候，常常會遇到障礙物，不僅行道樹就種在人行道的正中間，推車就左右都難行；電箱也擺在人行道正中間，連消防栓竟也設在人行道中間，還有人行道破舊坑洞，樹穴大小不一、高低起伏，這些都是相當危險、不友善的設計規劃。

▲蔡其昌批評現任市長盧秀燕執政3年來僅整平24公里的人行道，讓台中人行道難以行走。（圖／記者游瓊華翻攝）



蔡其昌說，未來若擔任市長，人行道整平將會有三大優先順序，首先，台中市新興開發區在申請建照時，會同時審核人行道規劃的設計圖，第二個則為包括公園附近的道路、親子常經過的熱點是第二優先施作的區域，第三個則是當整條街廓，市民都有意願優先設置或翻新人行道時，也會優先來施作，目標希望四年內達到人行道整平公里數倍增。

對於蔡其昌批評，台中市建設局表示，市府重視人本交通環境，市長盧秀燕上任後積極盤點既有人行道缺失並改善，截至目前已完成修繕整平人行道達34.9公里，此外，也針對新闢道路在一定路寬及周邊銜接道路人行環境通暢條件下，依相關設計標準規定新闢無障礙人行道，3年多來已新闢人行道達48.7公里。台中市政府將持續爭取相關經費，並積極推動建置道路無障礙環境，提供市民優質通行環境。