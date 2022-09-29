南韓空軍女士官遭性騷輕生！大法院輕判「豬哥學長」7年徒刑定讞

▲李姓女副士官遭性騷後多次向上級稟報卻未被重視，最後選擇輕生。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓李姓空軍女士官去年3月初與部隊聚餐，豈料回程車上慘遭較為資深的25歲張姓中士針對特定部位性騷，她向上級報告後卻被施壓隱忍，還被迫與加害者共處同部隊，儘管多次尋求心理諮商，卻還是於去年5月以極端方式輕生身亡，引起南韓社會譁然。今（29）日，南韓大法院判處張姓中士7年徒刑定讞。

南韓空軍女中士李芮藍（이예람，音譯）出生於1998年，隸屬位於忠清南道瑞山市的空軍第20戰鬥飛行團，儘管她曾多次向上級彙報曾遭「豬哥學長」張姓中士性騷，卻反而被軍方高層施壓、蓋牌，甚至她還收到張姓中士寄出的死亡威脅簡訊，表示一旦東窗事發將選擇自殺。最後，李芮藍選擇於去年5月21日、與男友的訂婚日在宿舍輕生。

根據《韓聯社》，南韓大法院（最高法院）3部於29日上午駁回張姓中士與軍檢察官的上訴要求，並維持二審的7年有期徒刑判決。軍檢察官認為張姓中士的罪嫌相當重，因此求處15年重刑，不過一審法官（國防部普通軍事法院）認同張姓中士的說法，認為張姓中士的簡訊內容並非死亡威脅，而是代表著本人的道歉行動，因此判處9年徒刑。

二審法官（國防部高等軍事法院）更只認定張姓中士「強制醜行（性騷）致傷」的罪嫌，而針對寄出報復威脅簡訊的部份更做出無罪判決，因此判處7年有期徒刑，比起一審的9年還要輕判2年。

二審判決出爐後，軍檢察官認為「報復威脅簡訊」的部份是有罪的，因此提出上訴要求，張姓中士則認為刑期過重而同樣提出上訴。最後，三審大法院駁回軍檢察官、張姓中士的上訴要求，維持二審判決定讞。

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