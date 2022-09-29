時隔25年！德仁天皇夫婦10月聯袂訪沖繩　即位後首「在地方過夜」

▲德仁天皇夫婦時隔25年即將再度前往沖繩。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本德仁天皇與雅子皇后10日22日確定參訪沖繩，並在23日出席宜野灣市的國民文化祭。這是德仁天皇即位後首次在外過夜的地方行程，同時也是夫婦兩人時隔25年再度共同訪問沖繩。事實上，雅子皇后自罹患適應性疾病後，鮮少公開執行公務，如今疫情也趨緩，宮內廳表示，未來天皇夫婦將盡可能連袂出席地方公務。

根據《富士新聞網》報導，德仁天皇與雅子皇后10月22日至23日期間將展開兩天一夜的沖繩參訪行程。宮內廳表示，德仁天皇夫婦除了會參加國民文化祭的開幕儀式外，也會接見沖繩縣知事玉城丹尼，並聽取縣政報告。

國民文化祭為日本天皇夫婦的固定地方公務，然而受到新冠疫情影響，這將成為兩人自新冠疫情爆發後，時隔3年首次在外過夜的地方行程。不僅如此，這也是德仁天皇即位後首次前往沖繩，並且是天皇夫婦時隔25年首度共同參訪沖繩。

德仁天皇夫婦日前剛結束即位後的首次海外出訪行程，兩人搭乘專機前往英國出席女王伊莉莎白二世的國葬儀式。而患有適應性疾病的雅子皇后罕見陪同德仁天皇出席，也引起英國人民盛讚。

宮內廳日前宣布，未來的地方公務，將會以「天皇夫婦連袂出席」為前提安排行程，也再度引發討論。特別是即將於10月1日在宇都宮市舉行的國民體育大會，目前德仁天皇已確定出席開幕式，若雅子皇后也同行，那將是時隔2年8個月的首次地方行程。然而由於國民體育大會距離女王國葬不到2週，對雅子皇后而言可能會造成身體負擔，因此尚未確定是否出席。

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