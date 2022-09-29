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美日韓海軍明展開「反潛作戰」聯合訓練　應對北韓SLBM威脅

▲▼美國尼米茲級核子動力航母雷根號23日抵達釜山作戰基地。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國尼米茲級核子動力航母雷根號23日抵達釜山作戰基地。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

隨著北韓（朝鮮）不斷提升潛射彈道飛彈的性能與作戰能力，美日韓3國海軍將於明（30）日在東海（日本海）舉行反潛作戰聯合訓練，3國海軍將在模擬訓練中針對潛艦進行探索、識別、追蹤等，並相互交換軍事情報。此次海上反潛作戰訓練，為3國海軍時隔5年再度進行的訓練。

根據《韓聯社》，有鑑於今年以來北韓不斷試射各種彈道飛彈作為挑釁、甚至不斷以核武與導彈進行要脅，因此南韓海軍、美國海軍、日本海上自衛隊決定透過此次反潛作戰訓練來提升應對北韓潛艦的能力，考慮到北韓潛射彈道飛彈（SLBM）的威脅以及潛艦主要活動海域，3國決定在東海（日本海）的共同海域進行演訓。

過去美日韓3國海軍應付來自北韓的潛艇與彈道飛彈威脅時，曾於2017年4月3日在濟州島南側的公海上舉行。

此次反潛作戰聯合訓練中，美國派出子動力航母雷根號、導彈巡洋艦錢斯勒斯維爾號（USS Chancellorsville）、貝瑞號驅逐艦（DDG 52）、班福特號驅逐艦（DDG 65）；南韓派出文武大王艦（DDH-Ⅱ）；至於日本則派出朝日級驅逐艦。

此次訓練的指揮官為美國第5航母打擊群指揮官Michael P. Donnelly。

據悉，包括美國航母打擊群在內的美國海軍、南韓海軍，已於26至29日連續4天在東海（日本海）韓國作戰區域（KTO）進行聯合海上訓練。近來美韓情報與軍事當局在北韓咸鏡南道新浦一帶偵測到某種特殊動向，目前正強化監控。

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