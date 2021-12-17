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空軍女士官遭性騷輕生！法院輕判「豬哥學長」9年徒刑　死者父氣壞

▲李姓女副士官遭性騷後多次向上級稟報卻未被重視，最後選擇輕生。（圖／達志影像／newscom）

▲李姓女副士官遭性騷後多次向上級稟報卻未被重視，最後選擇輕生。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓李姓空軍女士官今年3月與部隊聚餐，在回程車上慘遭資深的張姓中士特定部位性騷，向上級報告後卻被施壓隱忍，還被迫與加害者共處同部隊，形同二度傷害，儘管多次尋求心理諮商，最後卻還是於5月以極端方式輕生。南韓軍事法院今（17）日判處張姓中士9年徒刑，由於比檢方求刑還短，招致家屬憤恨難耐。

1998年出生的空軍女中士李芮藍（이예람，音譯）隸屬位於忠清南道瑞山市的空軍20戰鬥飛行團，她向上級報告曾遭張姓中士性騷後，卻反而被要求隱忍，軍方各處無不施壓、蓋牌，甚至還收到張姓中士的死亡威脅簡訊，一旦此事曝光將選擇自殺，最後她於今年5月21日在宿舍以極端方式輕生，而當天正好是她與男友的訂婚日。

根據《韓聯社》，位於首爾市龍山區的國防部普通軍事法院於17日針對此案做出審判，法官宣判張姓中士9年有期徒刑，由於比先前檢察官所做出的15年求刑還要低，因此招致李姓中士家屬強烈不滿，甚至有其他家屬與旁聽民眾在張姓中士離席時湧入法庭，當場遭到軍事警察制止。

法官表示，雖然被告張姓中士所鑄下的性騷擾是導致李姓女中士受到精神傷害、成為其選擇以極端方式輕生的主要原因，然而被害者（李姓女中士）的死因並不能完全追究是被告（張姓中士）的責任。

先前張姓中士曾寄簡訊給李姓女中士，暗示要選擇輕生「以死明志」，當時檢方認為此舉是特定犯罪加重處罰條例所規定的威脅罪，因此加重求刑15年；然而法官認為，張姓中士此舉並非威脅，而是屬於「道歉」。

據悉，張姓中士向法官坦承曾性騷李姓女中士，不過卻否認涉嫌報復、威脅，表示寄簡訊一事是為了向對方道歉。

對此，李姓女中士的父親在法庭時痛批，「女兒生前曾經表示，要是加害者（張姓中士）輕生身亡，到底該如何承受這份罪惡感活下去？加害者都說要去死了，這聽起來如何不算是威脅？」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

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