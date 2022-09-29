賀錦麗訪板門店！怒罵北韓是惡毒「獨裁政權」：美國希望威脅不存在

▲美國副總統賀錦麗29日下午前往非軍事區的板門店。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國副總統賀錦麗今（29）日抵達南韓，上午受到南韓總統尹錫悅接見後，於下午前往分隔南北韓的軍事緩衝區（DMZ），當她抵達板門店時便嚴厲譴責北韓（朝鮮）近來的軍事挑釁行動，狠批北韓金氏家族是惡毒的獨裁政權。

根據《路透社》、《美聯社》，此次是賀錦麗首度到訪板門店，而板門店行程將為賀錦麗的4天亞洲行程劃下句點，造訪軍事緩衝區、板門店已然成為美國政府高層出訪南韓時的必備行程，他們希望藉此表明堅決反對侵略的決心，而8月美國眾議議長裴洛西訪韓時，也曾到訪板門店。

北韓不僅於8日推動核武使用相關立法，更於25、28日連續試射共3枚短程彈彈道飛彈，作為對於美國海軍核動力航母雷根號停靠南韓釜山、以及賀錦麗訪韓的回應。對此，賀錦麗直言戰爭威脅依舊存在，她怒批北韓境內毫無人權可言，是惡毒且殘忍的獨裁政權，且持有核武等非法武器，「美國嚮往不存在北韓威脅的世界。」

▲▼賀錦麗前往軍事緩衝區時，用雙筒望遠鏡觀測南側的軍事防禦設施。（圖／路透）

賀錦麗造訪南北韓軍事緩衝區時，前往某山脊的頂部，該處靠近警衛塔。當一名南韓上校指著南方的軍事設施時，賀錦麗透過笨重的雙筒望遠鏡看著。隨後，一名美軍上校指出了延著軍事分界線的一些防禦設施，包括頂部帶刺鐵絲網、克萊莫地雷。

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