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尹錫悅粗口罵美議會「兔崽子」！賀錦麗握他的手：美國完全不介意

▲▼賀錦麗抵達首爾龍山獲尹錫悅接見，雙方握手。（圖／路透）

▲賀錦麗抵達首爾龍山獲尹錫悅接見，尹錫悅笑臉握手。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

美國副總統賀錦麗今（29）日上午抵達南韓烏山空軍基地，隨後前往首爾市龍山區拜會南韓總統尹錫悅。包括非對外公開的會談在內，尹錫悅接見賀錦麗的時間為85分鐘，雙方針對北韓（朝鮮）、台海問題、《通膨削減法》（IRA）等問題進行討論。針對尹錫悅「兔崽子」的爆粗口爭議，美方表示完全不會介意。

根據《韓聯社》，南韓總統辦公室副發言人李載明（이재명，音譯）稍早在簡報會議中透露賀錦麗、尹錫悅雙方在85分鐘內的談論內容，包括北韓核武導彈威脅、經濟安全，以及包括台海問題在內等各種國際性議題。

尹錫悅出訪美國紐約時爆粗口，當時他受拜登邀請出席第7屆全球資金增資會議，沒想到散場時他竟向一旁的南韓外交部長朴振表示，「若是（美國）國會這幫『兔崽子』不批准，那糗死的的拜登該怎麼辦」，事後這段談話不僅引發外交紛爭，在南韓政壇上更引發朝野對立的爭議。

▲▼尹錫悅以「這些傢伙」（兔崽子）稱呼美國國會議員。（圖／翻攝自YouTube@MBCNEWS MBCNEWS）

▲尹錫悅以「這些傢伙」（兔崽子）稱呼美國國會議員。（圖／翻攝自YouTube@MBCNEWS MBCNEWS）

尹錫悅事後辯稱「已經忘記對話內容」，南韓總統辦公室則表示談話所指的對象是南韓國會、而非美國議會。南韓執政黨國民力量針對首次對外釋出這段影像的韓媒《MBC News》提出抗議，質疑該媒體勾結共同民主黨誣陷尹錫悅，更向檢方按鈴申告，指控該媒體在影像涉嫌放置錯誤的字幕來誤導收視民眾。

針對上述爭議，賀錦麗表示美方完全不介意，「拜登總統（對南韓）有很深的信任，對於此次與尹錫悅總統的見面感到相當滿足。」

隨後，賀錦麗與尹錫悅在非對外公開的會談上提到美國今年8月通過的《通膨削減法》，該法案將南韓產製電動車排除在美國本土租稅優惠適用範圍之外，尹錫悅向賀錦麗傳達韓方的擔憂，期盼能以韓美自由貿易協定（FTA）精神導出雙方都能滿意的結果。

針對韓方的擔憂，賀錦麗向尹錫悅表示，包括自己在內以及總統拜登都已經深刻理解韓方擔憂之處，她表示未來美國在執法過程中將會特別擬定消弭韓方憂慮的解方案。

對於北韓很有可能進行第7次核試驗，賀錦麗向尹錫悅承諾，屆時美韓雙方將會採取緊密聯繫與合作，共同履行雙方擬定的應對措施。

▲▼賀錦麗29日下午前往美國駐韓使館針對女性議題召開懇談會，尹汝貞、金妍兒等人都有出席。（圖／路透）

▲賀錦麗29日下午前往美國駐韓使館針對女性議題召開懇談會，尹汝貞、金妍兒等人都有出席。（圖／路透）

不過，此次賀錦麗在會晤尹錫悅時，並未如外界預期向尹錫悅提起南韓的性別平等問題。

另外，賀錦麗29日下午前往美國駐韓大使館，與包括知名女演員尹汝貞、滑冰女王金妍兒等各領域優秀女性進行懇談會，預計之後前往兩韓軍事緩衝區（DMZ）後，於晚間離開南韓。

►美國副總統賀錦麗抵達南韓　獲尹錫悅接見！預計談論北韓、台海議題
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