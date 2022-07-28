南韓空軍爆靈異傳聞？21歲女兵陳屍宿舍陽台　曾哭訴遭遇恐怖怪談

▲南韓空軍部隊，驚傳女下士在宿舍房間內輕生身亡。（示意圖，非當事人／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓空軍女中士李芮藍（이예람，音譯）隸屬空軍20戰鬥飛行團，她曾控訴慘遭同隊資深張姓中士性騷，卻反遭上級長官要求隱忍、施壓，最後於去年5月在宿舍輕生身亡。豈料，今年7月19日，同部隊的21歲女兵也被發現陳屍宿舍陽台，巧的是她所入住的該宿舍房間正是李芮藍的陳屍地點。

根據《韓聯社》，雖然外界推斷年僅21歲的女性下士姜某恐怕同樣是因為遭到同部隊成員性騷才選擇輕生，不過軍人權中心從現場遺留下來的日記本發現，疑似是姜姓死者生前留下的遺書內容，透露生前在該部隊遭到不當待遇，才因此選擇輕生。

任職超過1年的姜某，於7月19日上午被其他部隊成員發現陳屍在20戰鬥飛行團單身宿舍內陽台。姜某在日記中痛訴，「我沒有犯下任何過錯，為何要全部嫁禍給我？又不是我開車的，當時也有其他上司在，為什麼要對我這樣？」、「XX司XX擔當中士，把看起來好欺負的下士（指姜姓死者自己當作）發洩憤怒的對象，以後必定遭受同等的報應！」

▲李芮藍女副士官在宿舍房間內輕生，未料軍方將該間無人敢入住的房間分配給姜姓女下士，圖為李芮藍的靈堂遺照。（圖／達志影像／newscom）

軍人權中心指出，李芮藍於去年5月在單身宿舍內以極端方式輕生身亡後，她的宿舍房間便一直空著，直到姜姓下士今年1月入住，「姜姓下士入住該房間3個多月，直到今年4月才知道她所住的那間房間是李芮藍的陳屍地點，之後她不斷向周遭隊員陳述自己所遭遇到的恐懼感與心理壓力。」

軍人權中心表示，雖然遺書內容未直接提及輕生死亡的李芮藍中士，不過姜姓下士層直言非常後悔入住軍方分配的宿舍，「我好想回家！」

軍人權中心指控，負責分配宿舍的福祉大隊竟然將沒有任何人敢居住使用的宿舍房間，分配給初次就任的新人下士，且毫無任何言語提醒。

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