地鐵站失蹤詭死「剩下半身」　DNA鑑定出爐！25歲韓男確定找到了

▲ 李正宇最後被拍到是在地鐵站外，朝加陽大橋方向行走。（圖／翻攝自南韓論壇보배드림）

記者陳宛貞／編譯

南韓25歲男子李正宇（이정우，音譯）8月在首爾地鐵加陽站附近失蹤，警方一個月後在仁川江華島發現一具僅有下半身的男屍，衣物與他失蹤當時的穿著相同。警方29日證實，DNA鑑定結果顯示這具屍體就是李男。

根據《紐西斯新聞社》，警方29日說明，首爾江西警察署28日接獲國立科學搜查研究院通知，在江華島泥灘發現的半屍DNA和失蹤的李男一致。但警方相關人士透露，調查相關通訊、金融交易紀錄後，目前未發現犯罪跡象。

李男8月7日凌晨約1時30分在首爾江西區的地鐵機場市場站和友人分開，2時15分被監視器拍下在加陽站4號出口的最後身影，2時30分左右和女友通話後就此消失，直到本月10日有釣客在江華島一處泥灘發現這具已經腐爛的半屍。

EDAILY報導，警方最初未發現李男有涉入犯罪或輕生跡象，因此朝單純離家出走方向搜查，屍體找到後再度引發南韓對失蹤案相關法律的討論。

通常若接獲18歲以上成人失聯的通報，警方會根據犯罪可能性等因素，綜合判斷屬於「失蹤」或「出走」，若屬前者便可採追蹤定位、調閱刷卡明細等方式，但後者狀況下除非令狀獲准，否則無法積極調查。

根據現行《失蹤兒童等保護暨支援相關法律》，警方可採追蹤位置等積極搜查手段的對象僅有18歲以下兒童、智能障礙及失智患者，就算獲報有18歲以上成人失蹤，欲強制查出其所在位置也無法源依據。南韓目前成人出走報案件數較未成年者多出3倍，尚未找到的更比未成年者多上12倍。

儘管已有積極追蹤失蹤成人相關法案躺在國會，目前仍在非常初期的階段，且有侵害當事人自主決定權、私生活自由疑慮，甚至可能被結仇對象或債務關係人不當利用，行政安全委員會得出「需要進行綜合評估」的結論後，已經整整6個月毫無進展。

SBS電視台24日播出的《想知道真相》節目中，李男一名家屬受訪時便表示，李男「既沒有玩股票，也沒有賭博，怎麼會當成單純出走」、「沒有任何遺書，他也沒有憂鬱症，只因他是20多歲男性就沒有搜查」，指責警方第一時間未確實採取追蹤手機位置、調閱信用卡明細等搜查手段，導致案件進度延遲。

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