今宣布10／13開國門！解封8大QA一次看　「隔離、疫苗、PCR全免」

▲國門在9月29日迎來第一階段開放，另外行政院也預計正式宣布10月13日開放各國入境免隔離。（示意圖／記者陳凱力攝）

記者張乃文／整理報導

指揮中心鬆綁邊境檢疫，第一階段於今起實施。而指揮中心預計最快在今日上午向行政院會報告後，經政院同意，宣布10月13日開放國門，入境檢疫「0+7」。邊境兩階段鬆綁相關措施，《ETtoday新聞雲》整理一系列QA提供讀者參考。

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【第一階段解封】9/29起入境檢疫3+4免PCR

Q1：入境還需任何篩檢嗎？何時開始實施？

A：指揮中心宣布，入境唾液PCR改成發放4劑快篩，而相關措施於9/29（四）起實施。檢疫天數為「3天居家檢疫、4天自主防疫」。至於快篩使用時機，「居檢第三天需要先篩一次，但後4天僅需在出現症狀時篩檢」，未滿兩歲者無需執行快篩，若出現症狀就比照入境旅客就醫方式處理。

Q2：入境是否有人數上限？入境對象有限制？

A：上限改為6萬人次／週。第一階段全面恢復免簽證國家國民得以免簽證方式入境，從事「商務、參展、考察、國際交流、探親、觀光、社會訪問」等無須申請許可的活動，惟其他擬從事依國內機關法令須經許可活動者，仍須向中央目的事業主管機關申請許可，並向外交部駐外館處申請特別入境許可。

根據外交部公告，自9月29日起得適用對象為：90天免簽證適用國家包括智利（Chile）、以色列（Israel）、日本（Japan）、韓國（Republic of Korea）、尼加拉瓜（Nicaragua）；30天免簽證適用國家包括多明尼加（Dominican Republic）、新加坡（Singapore）、馬來西亞（Malaysia）；14天免簽證適用國家包括泰國（Thailand）、汶萊（Brunei）、菲律賓（Philippines）。

Q3：入境檢疫要住防疫旅館嗎？

A：可於符合「1人1室」條件之自宅或親友住所，或防疫旅館，以單獨房間含獨立衛浴設備為原則，不可住一般旅館。

【第二階段解封】預計10/13起入境檢疫0+7免隔離

Q1：預計實施日期？入境規定有哪些改變？

A：行政院拍板入境「0+7」制度預計10月13日上路。不過，指揮中心強調，會視疫情發展決定最後實施日期。入境者除了改採「0+7」免居家檢疫外，入境者如無症狀也可搭乘大眾交通運輸工具，或是防疫車輛、親友／機關團體接送、自駕等

Q2：入境是否有人數上限？入境對象有限制？

A：初期仍以15萬人次／週為入境人數上限。而第二階段可入境對象（除先前已恢復互惠免簽國待遇），「非免簽國」也開放一般社會訪問及觀光，且取消限團令。

Q3：0+7仍要住防疫旅館嗎？外出是否有規定？

A：所有入境者可免居家檢疫，同時取消開立居家檢疫通知書以及追蹤機制、電子圍籬等。不過，機場仍會提供4劑快篩，且有症狀者維持原有攔檢機制。

入境當天、自主防疫第一天，或是匡列為接觸者，當天以家用快篩進行快篩。而自主防疫地點同樣以符合1人1室條件為原則，可於自宅或親友住所或旅館，旅館部分由防疫旅館改為一般旅館。

有需要可外出，但需有2日內快篩陰性結果，外出、上班及上學期間全程戴口罩，也禁止前往醫院陪探病、並避免前往長照機構。有用餐需求，也可於餐廳內獨自或與特定對象共餐，離開座位及餐點用畢需立即戴上口罩。

Q4：若在自主防疫期間快篩陽性怎麼辦？

A：比照原先快篩陽性原則辦理。可透過遠距／視訊診療，委由親友或地方衛生局安排至診所等責任院所評估快篩陽性結果。另外，輕症個案可於防疫旅館或原先自主防疫地點（不含一般旅館）居家照護。

有就醫需求，可自行開車、騎車或步行，由親友全程戴口罩載送，或依地方衛生局安排就醫，禁止搭乘大眾運輸工具前往。

Q5：團客入境若快篩陽性，還可以繼續玩嗎？

A：第二階段開放國際團客入境，交通部觀光局表示，若有成員快篩陽性，須遵照國人確診的檢疫機制，由業者協助通報，經醫師診斷列為通報確診個案，開始「7＋7」隔離。至於同團其他旅客，快篩陰性行程則不受影響。另外，國內口罩政策尚未解禁，提醒入境觀光旅客須按照國內現行規定戴口罩。

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