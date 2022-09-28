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0+7將上路「境外生入境檢疫」受矚目　教長：正研擬配套

▲▼ 今天境外生人數維持938例。（圖／教育部提供）

▲境外生10月13日之後入境配套措施，教育部目前正研擬中。（圖／教育部提供，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

新冠肺炎疫情進入穩定期，各國也陸續鬆綁邊境管制規範，台灣預計10月13日進行入境檢疫措施「0+7」政策，外界也好奇境外生是否也採取相同標準，教育部長潘文忠今（28日）表示，將遵循指揮中心開放原則，在境外生入境與入校部分，教育部正在研擬相關配套細則，也會跟指揮中心討論後，預計在整個開放實施日程前公布，讓各校了解並預作準備，原則上要確保防疫安全，以及考量境外生在自主期間的負擔等問題。

教育部在9月6日開放境外生以「外加名額」方式來台，不受每週5萬人次限制，目前境外生入境，都要遵循相關防疫措施，但外界好奇，政府預計在10日13日放寬邊境管制，入境皆採自主防疫、免隔離，外界也好奇境外生是否採取相同管制措施。

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教育部長潘文忠今天下午在部務會報前接受媒體聯訪時表示，針對政府未來邊境開放採取「0+7」措施，教育部主要負責境外生，將遵循指揮中心的開放原則，在境外生入境與入校部分，教育部正在研擬相關幾個配套細則，目前正在整理，也會跟指揮中心討論後，預計在整個開放實施日程前公布，讓各校了解並預作準備，原則上以確保防疫安全，以及境外生在自主期間的負擔等問題。

▲▼教育部長潘文忠。（圖／記者許敏溶攝）

▲潘文忠表示，10月13日之後境外生入境防疫措施，教育部正研擬相關細則。（圖／記者許敏溶攝）

在境外生入境部分，潘文忠表示，根據教育部統計，學位生總數約有2.2萬餘人，目前已經入境約1.3萬餘人，後續將有近9千人入境，非學位生部分，目前也朝著開放進行，目前各校積極申請，初步統計約有1.5萬人，已經開始入境約4千多位；而後續學位生加上非學位生，還有近2萬名境外生，會在新的學年度入境台灣，教育部協助各大學，讓境外生盡快進到台灣求學。

至於境外生在「0+7」是否要入住防疫旅館，潘文忠重申，細節正在做最後檢討，並跟指揮中心做確認，原則上以確保防疫安全，以及境外生在自主期間的經濟負擔等面向。

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