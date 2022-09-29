口罩何時可解禁？台大醫給答案　「完全免戴」標準曝光

▲醫師強調，完全脫口罩的前提是新冠病毒的威脅小於或等於流感。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者張乃文／綜合報導

指揮中心預計最快在今（29）日上午向行政院會報告後，經政院同意，正式宣布10月13日開放國門。不過，國內口罩規範未鬆綁，入境台灣仍需遵從口罩規定。至於何時可解禁？衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)召集人李秉穎則認為，可以逐步鬆綁，但完全脫口罩前提是「新冠病毒威脅小於等於流感。」

李秉穎今早在廣播節目《新聞放鞭炮》提到，不只是口罩，國內各種防疫規定都須根據疫情走向決定，若新冠完全輕症化，防疫措施就可以慢慢解除，但「脫口罩」的前提則要建立在，「新冠威脅小於、等於流感」，原因是流感在呼吸道疾病中，重症或死亡比例較高，「可以說是低標。」

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李秉穎列舉數字，目前新冠死亡率約是「千分之1點多」，流感則是其5至10分之一，顯見新冠仍比流感嚴重很多；醫師強調，他個人同意口罩令可以鬆綁，但還「不能完全不用戴」，所以某些情形下可逐步鬆綁，但要完全不戴，則要等到完全輕症化，「嚴重程度小於、等於流感」就可以完全解除。

不過，國內疫情現在仍處高原期，且BA.5變異株也占據主流，外界擔憂未來還會再出現新變種，李秉穎則解釋，「這是機率問題」，但終究還是會出來，因此突變不會停止，但當人體產生足夠免疫力，也就會逐步走向感冒化。醫師認為，目前新冠就是在變成低毒性感冒的過程。