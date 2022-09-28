獨／10／13開國門！防疫計程車「車資補貼擬退場」　乘客按跳錶自付

▲桃園機場防疫計程車。（圖／記者邱顯燁攝）

記者李姿慧／台北報導

行政院長蘇貞昌今(9/28)宣告明天將宣布10月13日開放國門，因應0+7免居隔新制上路，不僅防疫旅館將全數退場，據悉，防疫計程車也研擬取消乘客車資補貼，將按錶計費由旅客自付，但考量計程車清消，部分行駛範圍內仍有對司機補貼。

指揮中心最快明天宣布10月13日國門開放，入境旅客採0+7免居隔，且還可搭乘大眾運輸工具，讓防疫計程車需求也減少，據悉，機場防疫計程車將退場，但對地方防疫計程車因有載送確診者到集中檢疫所需求則不退場，交通部長王國材則指示針對曾參與機場防疫計程車車隊的司機持續補貼到年底。

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由於過往入境旅客搭防疫計程車可補貼車資，若超過同區間高鐵2倍車資部分將由政府補貼，但0+7免居隔政策上路後，可開放入境旅客搭乘大眾運輸工具，已無限制搭防疫計程車等強制規定，若再補貼入境旅客車資，恐有浪費公帑之嫌，因此研議取消乘客車資補貼，入境旅客搭防疫計程車得按錶計費並自付車資。

▲桃園機場防疫計程車。（圖／記者邱顯燁攝）

不過因計程車仍有定期清消需求和成本，因此根據研擬，松山機場防疫計程車若行駛範圍在台北、新北、基隆、宜蘭，仍將維持補貼，桃園機場防疫計程車行駛範圍若在桃園、新竹、基隆、台北、新北也會維持補貼。

上列行駛範圍若在同縣市，政府將比照乘客應付車資的1倍，跨縣市則補貼3成，費用約450元和900元不等。另超過上列相關範圍則沒有補貼，主要是旅客可選擇車資較低的高鐵。

桃園機場公司則僅表示，現正與相關單位研擬中尚未定案，待行政院宣布政策後會再行宣佈。

桃園機場排班計程車自律委員會主任委員黃良易則證實，已接獲官方告知，未來桃機出去的防疫計程車只要是跑北北基桃竹，仍會維持補貼到年底，因旅客入境後可搭大眾運輸工具，長途旅客會流失改搭高鐵，加上計程車仍有清潔消毒等成本，對防疫計程車將有壓力，但因持續有補貼，因此還可以接受。