公費流感疫苗本週六開打！今年可和新冠疫苗「同時接種」原因曝

▲公費流感疫苗接種。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者洪巧藍／台北報導

國內將於本週六（10/1）開始接種公費流感疫苗，而近期同時新冠疫情仍在高原期，新冠疫苗接種也持續進行中，應該如何安排？專家表示，根據國際指引，流感疫苗和新冠疫苗可以同時接種，也可以間隔任何時間接種，至於確診者也可以接種流感疫苗，只要本身解除隔離康復之後就可以打。

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▲指揮中心宣布流感疫苗10/1起分階段開打。（圖／指揮中心提供）

指揮中心今(28)日表示，今(2022)年度公費流感疫苗分2階段開打，第1階段於10月1日起開打，對象包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者等11類對象；第2階段自11月1日開始，對象為50至64歲無高風險慢性病成人。指揮中心呼籲符合公費接種資格民眾開打後儘速預約接種，且亦可與COVID-19疫苗同時接種。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人、台大醫院醫師李秉穎今日下午出席疫情記者會表示，今年冬天，新冠疫情還會持續一段時間，流感則一定會出現比過去兩年更大的疫情，因為於現在慢慢開始解封。不過，李秉穎也提到，目前國際間流行分離出的流感病毒並沒有太大變異，預期就是一般的流感季節性流行，但兩種疫苗都要打，才可以獲得全面保護。

▲指揮中心公布流感疫苗QA。（圖／指揮中心提供）

李秉穎說，過去有些研究報告認為流感疫苗可能對於新冠有交叉保護效果，但研究細看還是有些干擾因素，相關結論仍不足以證實只打流感疫苗就可以保護新冠。專家意見仍然是「新冠疫苗可以保護新冠，流感疫苗可以保護流感」。

去年流感疫苗和新冠疫苗接種需「間隔7天以上」，不過今年則不同，可以同時接種兩種疫苗，只是要在不同部位。李秉穎表示，去年主要是疫苗才剛出來，沒有相關研究，且為了區別兩種疫苗接種後的不良反應，大部分國家都建議分開間隔一段時間。

至於現在，已經陸續有相關研究證實，兩種疫苗安全性、有效性不會互相干擾，所以建議可以同時接種，也可以間隔任何時間接種。而參照國際指引，建議接種在不同肢體，成人就是左手臂和右手臂分開接種不同疫苗。

有些長輩除了新冠、流感，可能還會需要接種肺炎鏈球菌疫苗，李秉穎說，三種疫苗同時接種也可以，這在兒科相當常見，不過接種時可能是一隻手打一針，另一隻手打兩針，兩針的距離至少一英吋以上，避免接種部位太近讓兩種疫苗混在一起。

至於確診新冠的人，李秉穎說，只要沒有症狀，已康復、已解隔，只要完全痊癒後就可以接著打流感疫苗。

▲指揮中心公布流感疫苗QA。（圖／指揮中心提供）

公費流感疫苗

第1階段開打對象：

．醫事及衛生防疫相關人員

．65歲以上長者

．安養、養護、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及所屬工作人員

．滿6個月以上至國小入學前幼兒

．孕婦

．具有潛在疾病者，包括（19～64歲）高風險慢性病人

．BMI≧30者及罕見疾病及重大傷病患者

．國小至高中（職）／五專一至三年級學生

．6個月內嬰兒之父母

．幼兒園托育人員及托育機構專業人員

．禽畜業及動物防疫相關人員。

第2階段開打對象：

．50至64歲無高風險慢性病成人