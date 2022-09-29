ET專訪／強調「人生清白」加上派系支持　謝福弘：我準備好了

▲國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘起步較晚，但獲苗栗地方派系大佬支持，對勝選深具信心。（圖／謝福弘競選總部提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣國民黨縣長參選人謝福弘日前接受《ETtoday新聞雲》專訪，表達他起步雖晚，但在政治和地方治理有數十年的正統訓練，人生經歷清白，才會獲得國民黨提名及地方派系大佬支持參選苗栗縣長，對勝選也深具信心。專訪內容以問答形式呈現，分上、下2篇報導。



問：這次縣長選舉您起步較晚，您參選苗栗縣長準備了多久?



謝：其實要選縣長是需要一個人窮畢生的經驗與歷練、學識膽識等條件，要說準備，那可以說為了選縣長準備我已經準備幾十年了。不像有人本來是做壞事的，為了要選縣長才開始做善事，或開始發獎學金，這些都是很形式上的為了參選做形象，但是我不是這樣為了參選才改變，因為謝福弘大學就是文化政治系畢業的，對政治和地方治理有接受正統的訓練，而且在水利會就從基層開始紮實地磨練，除了解決農民的困難，也了解各個鄉鎮地方的狀況和需求，這些歷練都是對手沒有的。

我從進入水利會就在為了讓苗栗更好做準備，加上我的碩士研究是也為了讓苗栗的農業和經濟更好，碩士學歷可供檢驗，長期準備始終如一，才能在今年問鼎縣長寶座。

▲謝福弘說，他具政治及地方治理正統訓練數十年，已做好當縣長的準備。（圖／謝福弘競選總部提供）

問：你認為3項最重要的政見?

謝：參選縣長最重要的政見，我們在9月1日已發布「新十大幸福建設」，特別是翻轉財政的「幸福多元科技農業發展」政策，要依照區域環境及地方發展條件及需求，形成新的產業引擎帶動地方。針對老齡福利的「幸福樂齡與關懷照顧計畫」要依生活圈分區成立銀髮長照園區，未來青壯年將面臨必須兼顧老幼的情況，我規劃以砂石基金興建銀髮長照園區，幫年輕人省下家庭照顧高齡長輩的大項開銷。還有提振觀光產業的「幸福觀光休閒亮點計畫」要依照目前苗栗縣內既有各個觀光區域，再優化或提升觀光條件，吸引觀光客到訪，將年觀光人次從1千萬提高到1千5百萬，絕對會讓苗栗民眾明顯有感。

▲謝福弘９月發布「新十大幸福建設藍圖」政見，建構治理苗栗藍圖。（圖／謝福弘競選總部提供）

問：地方派系大佬及中央民代都表態支持您，但有不少尋求連任的縣議員支持鍾東錦，您怎麼解讀?您自認為參選的優勢為何?

謝：謝福弘學經歷都很完整，也有禁得起考驗的碩士學位，人生經歷也清清白白，在水利會一直勤懇任事，更沒有經營奇奇怪怪的副業，我想國民黨提名謝福弘，就是在一個高標準的前提下提名一位候選人給選民，這就是我的優勢。我想選民信任國民黨，懷念馬總統執政的清廉與和平、富足，自然會想把苗栗縣交給謝福弘，我想這是我在三個主要候選人之間，最大的優勢。

候選人就很像商品，就像苗栗的三灣梨、大湖尊梨名氣很響亮，可能不太需要廣告就會賣完，但是相對的，一些不是老口碑的農產品，知名度不高或產品本質不夠好，就需要很多的廣告跟宣傳，才能讓消費者願意下手。其實選民的眼睛是雪亮的，還是會回歸到候選人本身的專業與誠信，才能獲得選民的信任與選擇，所以候選人是否優質才是能帶給選民幸福的核心，至於其他人如何選擇符合自己利益的陣營或如何表態，真的不是選民關心的。

▲謝福弘說，他學經歷完整，人生經歷清白，是最優質的苗栗縣長候選人。（圖／謝福弘競選總部提供）

問：是第一次參與公職普選嗎?，民進黨縣長參選人和議員參選人宣稱合辦300場問政說明會，您似乎是獨自安排行程，如何讓苗栗選民更深入認識您?

謝：其實問政說明會我們也有舉辦，而且早在民進黨發動300場問政說明會之前，我們就已經啟動大大小小的客廳會和地方鄉親交換意見，加上近期我的政策釋出，可說是所有候選人頻率最高，準備最多的，鄉親看到謝福弘提得出可行，又合乎縣府經濟規模的政見，說明會自然就有很多人參加。有時候我們到一個地方拜訪，民眾自然而然就靠過來聊天，一場街頭問政說明會就展開了，所以幾場並不重要，重要的是謝福弘隨時都在跟選民溝通理念，傾聽民眾的想法，讓縣民知道支持謝福弘，換來的是苗栗幸福的未來我想這才是最重要的，而我們也持續展開更大型的說明會與造勢，選民的參加率很高，鄉親的反應讓我們很有信心。

▲▼謝福弘隨時傾聽民意，鄉親的反應讓他很有信心。（圖／謝福弘競選總部提供）