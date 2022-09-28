周玉蔻影響選情　陳時中深夜心內話：防疫抹黑都撐過了！免驚！

▲陳時中。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

資深媒體人周玉蔻近來的風波，吹皺了政壇一池春水，藍白陣營藉此強攻民進黨台北市長參選人陳時中。對此，陳時中28日晚間透過臉書分享「心內話」，強調幾年的防疫奮戰裡，穿插許多謾罵、詛咒、抹黑，都一起撐過來，「還有什麼能打擊我們？大家要弓予牢，毋免驚，心頭掠予定，互相鼓勵團結拚。破曉天光時，總會撥雲見日」。

周玉蔻最近強攻國民黨台北市長參選人蔣萬安，質疑他父親蔣孝嚴多年前的「晶華酒店醜聞」，指控前中國小姐張淑娟不滿，按鈴提告；周玉蔻甚至親自跑到現場鞠躬道歉，卻意外引發跟國民黨市議員王鴻薇當面對峙的場面。

周玉蔻這一連串的演出，從近期幾分民調顯示，確實衝擊陳時中的支持度，陳時中27日在接受媒體訪問時坦言，短期確實帶來影響。綠營選務人士分析，國民黨、民眾黨甚至時代力量，最近藉著周玉蔻強攻陳時中，把周玉蔻跟陳時中透過不同哏圖、後製影片綁在一起，甚至喊出「投陳時中就是投周玉蔻」，用意是要逼走淺綠與中間選民。

對於近期的風波，陳時中晚間透過臉書分享「心內話」表示，參選至今，他秉持為市民服務的初心，與競選團隊的夥伴們每天努力跑行程、研究政策、傾聽百工百業的聲音，宣傳想要形塑的台北願景。

陳時中說，無論是面對質疑或攻擊，他都先排除自己的情緒，以台北市民為本，通盤分析後才著手理性處理，「這也是為何人家說我在工作時總掛著撲克臉的原因」。

陳時中表示，他與媒體界任何朋友，都保持尊重彼此專業的關係，面對媒體工作者，自己以政治工作者自居，參與節目，以媒體作為宣導理念的一個公共平台，「對所有媒體我都一視同仁，以禮相待、以理性相待」。

對於競爭對手的攻擊，陳時中表示，對手借題發揮，見縫插針，但就像受訪時他提到的「龜兔賽跑」，慢慢用政策跟正能量一次又一次去說服選民，「我堅信台北市民是明智理性的集合，選舉終究要回到政策論述與解決市民需求的本質」。

陳時中表示，幾年的防疫奮戰裡，穿插了許多謾罵、詛咒、抹黑，都一起撐了過來，「還有什麼能夠打擊我們？大家要弓予牢，毋免驚，心頭掠予定，互相鼓勵團結拚。破曉天光時，總會撥雲見日」。