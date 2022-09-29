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詐騙手法超創新！金門5鄉鎮長「被冒名」…傳訊：有筆款急需要匯

▲▼詐騙集團假冒金門鄉鎮長身分，傳LINE向民眾要錢。（圖／記者林名揚翻攝）

▲詐騙集團假冒金門鄉鎮長身分，傳LINE向民眾要錢。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、莊智勝／金門報導

詐騙集團猖獗、手法層出不窮，金門竟出現詐團成員冒用鄉長名義，利用通訊軟體向村長傳訊騙錢。警方獲報後介入調查，初步了解金門共有5鄉鎮長遭詐團冒用身分，傳訊向民眾借錢，近期正值選舉期間，提醒民眾注意，切勿上當。

烈嶼鄉鄉長洪若珊表示，有人用她的名字和照片創了一個假帳號，傳訊息給村長說，「現在與縣長在談事情，有筆款項急需要匯」，要求對方先幫忙處理，幸好對方覺得不對勁，再打電話確認，才讓鄉長發現有人用自己的名義在騙錢，並在臉書發文提醒有人假冒其名義、照片以LINE傳訊借款騙錢，呼籲鄉親提高警覺勿上當。

▲▼詐騙集團假冒金門鄉鎮長身分，傳LINE向民眾要錢。（圖／記者林名揚翻攝）

另外金城鎮及金湖鎮兩鎮長也收到頭像、名字遭盜用，向轄內里長借錢的情形。金城鎮鎮長李誠智表示，名字及照片遭冒用借款部分，已向警方完成報案程序，並於臉書公開聲明其不會用LINE或其他簡訊要求幫忙匯款，呼籲鄉親多求證可避免受騙。

縣警局表示，這類「假親友借款」為常見詐欺手法，而近期正值選舉期間，詐騙集團假冒公眾人物的LINE，主動聯繫民眾進行詐騙，已嚴重擾亂社會秩序，呼籲鄉親切勿輕信，並撥打165反詐騙諮詢專線查證。另也提醒公眾人物發現個人名義遭冒用成立假LINE帳號，除了可通知親友、選民避免受騙外，更可透過LINE官方管道檢舉，保護自己也保護民眾。

▲▼詐騙集團假冒金門鄉鎮長身分，傳LINE向民眾要錢。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼詐騙集團假冒金門鄉鎮長身分，傳LINE向民眾要錢。（圖／記者林名揚翻攝）

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