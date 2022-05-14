西螺防火宣導隊分隊今正式成立　首任分隊長將率35成員深入地方防災

▲西螺鎮從未有過消防專業宣導隊，今日首成立並由縣長張麗善、消防局長林文山親自授旗予首任分隊長廖麗膺。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣防火宣導義消至2000年來陸續成立斗六、斗南、虎尾、北港及麥寮防火宣導分隊，今日西螺防火宣導分隊正式成立，共計35名成員通過消防基本訓練加入，一同深入西螺社區內居家訪視及防火宣導，並協助二崙、崙背等地方的防火宣導活動，散播正確的防火防災觀念，減少災害發生及人命傷亡。

西螺防火宣導分隊成員，主要由社區內願意付出、熱心公益民眾主動報名參加，其中大部分為媽媽，有小孩及家庭需照顧，卻抽空報名加入防火宣導的行列，在上週母親節剛過諸位母親仍不懈為地方居家防火安全努力。

西螺防火宣導分隊首任分隊長廖麗膺，其丈夫林國珍先生，亦為西螺鳳凰救護分隊首任分隊長，自2006年以來，持續支持消防各項工作，廖麗膺今願意接下此重擔，擔任首任分隊長，在防火防災宣導的道路上，宣導居家防火防災觀念，令人遠離災害，散播安全的種子。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣消防局持續推廣民眾裝設住宅用火災警報器，全縣安裝率已達91%，已有53件因住警器提前示警，成功減少生命財產損失的案例，這都要感謝防火宣導義消的協助宣導及推廣，今年並預計達成99%以上安裝率。並再次感謝雲林縣消防局及義消夥伴們全年無休、守護縣民生命財產安全。

▲今日西螺防火宣導分隊正式成立，共計35名成員通過消防基本訓練加入。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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