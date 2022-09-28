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雲林縣肉品市場歷40餘年發展　廠區重建邁向國際標準市場

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣肉品市場於成立於1978年，同時具備豬、牛、羊家畜屠宰線，每年宰殺頭數超過156萬頭，為公營市場毛豬屠宰量前三名，年宰量超過80萬頭豬。雲林縣長張麗善2018年底上任積極催生雲林縣肉品市場整建、提出轉型計畫，目標符合國際標準的現代化畜產冷鏈物流園區，也是全國最早推動市場重建的肉品市場。

▲雲林縣肉品市場整建工程今日開工動土。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣肉品市場整建工程今日開工動土。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣肉品市場近年推出縣府自創加工品牌「雲饗豬」，不僅標榜沒有農藥殘留，更經過嚴格把關，擁有產銷履歷認證，成為豬肉界的精品。而再進一步，由總經理黃加安帶領，透過廠區重建工程，引進現代化設備，轉型國際標準的示範場，將來從屠宰、分切、加工、銷售、冷鏈將採取一條龍模式，持續提供優質的豬肉製品，打造一個食品安全、人道屠宰、環境衛生、友善環境之現代化肉品市場。

▲雲林縣肉品市場整建工程今日開工動土。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣肉品市場整建工程今日開工動土。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示：＝我們現在面臨口蹄疫拔針及含有瘦肉精豬肉進口台灣，為使豬肉的品質及安全獲得消費者青睞，我們在屠宰友善環境升值加給，要符合國際標準HACCP，所以今天我們經過所有的規劃設計後，雲林縣肉品市場要乘載現在進行式的屠宰，也要規劃未來在整個人道屠宰、衛生安全環境，包括未來冷鏈物流倉儲等一條鞭一條龍的肉品市場規劃。」

▲雲林縣肉品市場整建工程今日開工動土。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲張麗善指出，中央政府祭出百億基金，雲林肉品市場一天屠宰2500到3000頭卻無法獲得補助。（圖／記者蔡佩旻攝）

張麗善說，剛上任時當時還沒想到瘦肉精豬肉要進口，只因應口蹄疫拔針做好準備，所以才會整個規劃設計，將肉品市場升值加給，成為一個可以把雲林豬肉外銷到國際市場。因應口蹄疫拔針後，養豬產業要更有競爭力、國際性，所以我就開始規劃屠宰場要符合HACCP的國際標準，從整個規劃設計到期中檢討到期末檢討都要時程，所以我一上任就開始做準備。

張麗善強調：「2019年口蹄疫在7月份就解除，要觀察一年到2020年5月，這當中若沒有口蹄疫爆發，我們就有條件把豬肉出口到其他國家去，所以我是因應這個做，要讓雲林縣所有的養豬產業能進軍國際所做的準備，剛好後來含有瘦肉精的豬肉進口台灣，當然面臨相對的衝擊。」

▲雲林縣肉品市場整建工程今日開工動土。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林肉品市場改建動工，現場設有烤大豬、羊肉米糕等向民眾推廣雲林肉品。（圖／記者蔡佩旻攝）

張麗善指出，看到中央政府祭出百億基金，所以我覺得應該是要對產地有更多的補助、更多協助，讓我們真正符合國際標準，但沒想到還是有些偏頗，我一天屠宰2500到3000頭，無法獲得補助，隔壁朴子屠宰場一天屠宰300頭，可以獲得20億補助，而且連規劃設計都沒有，這個時程有很大的差距。

張麗善強調，今天我們除了增資還有借款，但我們還是展現我們對養豬產業保護，甚至讓養豬產業能夠永續經營，甚至讓台灣的豬肉能夠進軍國際的決心，所以今天順利動土興建。

▲雲林縣肉品市場整建工程今日開工動土。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林肉品市場改建動工，現場設有烤大豬、羊肉米糕等向民眾推廣雲林肉品。（圖／記者蔡佩旻攝）

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