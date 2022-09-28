全民相挺反賄選　雲林地檢署力推LINE檢舉！保密不曝光

▲雲林地檢署今日和千工百業代表同舉行全民相挺反賄選記者會，與警察局、調查站及相關班為一同宣導全民反賄共識。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林地檢署、警察局、調查站為凝聚全民反賄共識，今（28）日和千工百業代表同舉行全民相挺反賄選記者會。雲林地檢署檢察長張春暉檢示範手機有檢舉賄選LINE，保密簡單又可領獎金，並表示，查察賄選不是只有檢警調的責任，有賴全民以行動相挺，全民監視、勇於檢舉賄選，才能建立乾淨好選風。

今日一早虎尾布袋戲館熱鬧非凡， 記者會在虎尾鎮立幼兒園小朋友表演「防疫新生活乾淨好選風」健康操中揭幕，隨後由更生人許家誠領銜「今日掌中劇團」以活潑逗趣生動口白，演出農業縣重人情，面對賄選不法行為，擔心檢舉身份曝光，只能口頭勸導或拒絕，結果反遭恐嚇，還好現在有檢舉賄選LINE，拍照、錄影上傳就完成。

雲林地檢署檢察長張春暉表示，開啟LINE加入臺灣雲林地方檢察署（ID:@383trvqw）檢舉賄選，全程保密並由地檢署專人和民眾一對一對話。檢警調全力防止金錢、暴力、幽靈人口、假訊息、境外資金等不法因素介入選舉，而建立清新乾淨的選舉文化，你我都有責任，唯有公平、公正、乾淨的選舉環境，才能讓賄選無所遁形。

雲林縣警察局長李謀旺、雲林縣調查站主任張序立、雲林縣政府政風處長楊華興、雲林縣榮譽觀護人協進會理事長許坤壽、臺灣更生保護會雲林分會主委涂金助、犯罪被害人保護協會雲林分會主委許倍豐、中華電信、中華郵政、台電、布袋戲館代表皆到場與會，展現全民相挺反賄選的決心。

今日活動中，也邀請越南、印尼新住民以及千工百業代表到場發表反賄選宣言，雲林地檢署指出，檢警調積極查察賄選，同時鼓勵民眾踴躍檢舉賄選行為，除了有著高額的獎金，更可以來提升選舉公平性，這就是愛臺灣的表現。

▲開啟LINE加入臺灣雲林地方檢察署（ID:@383trvqw）檢舉賄選，全程保密並由地檢署專人和民眾一對一對話。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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