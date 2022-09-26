如何讓桃園成為創業城市？　張善政推出「五個友善」政見

▲如何讓桃園成為創業城市？張善政請教青創人推出「五個友善」政見。（圖／張善政競辦提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政26日舉辦「善哥與新創公司有約」座談會，分享扶植青創的五個友善政見，並聆聽與會人士的心聲。張善政表示，桃園有很多年輕人，自己也希望將桃園打造成年輕人的創業城市，「要實現創業天堂的願景，當然要把創業環境，每一個環節，盡量去跟年輕朋友請教。」

座談會來了五名新創界人士，包含萊客共享空間副總經理許浩博、紫莉幸孕莊園創辦人黃騏曼、來客資產管理創辦人王志桓、檸檬樹科技創辦人吳俊達以及無極限創辦人董耀慶。

張善政先向在場新創界人士，介紹扶植青年創業的五個友善：「資金友善」、「項目友善」、「資源友善」、「社群友善」與「數位友善」，「我們希望用業界的經驗以及新的做法，增加青年創業的成功率，讓創業輔導的服務一條龍更完善，簡單講，就是讓市政府做青年創業家的後盾。」

紫莉幸孕莊園創辦人，同時也是桃園創新創業協會理事長的黃騏曼表示，「五個友善」非常棒，尤其是第一點的資金友善，「我一開始用60萬創業，還去申請微型鳳凰貸款，才勉強支撐下去，如果今天桃青資金，覺得項目可行就挹注，會非常有幫助。」

無極限創辦人董耀慶認為，學校教育只有教導大家成為好員工，但要怎麼創業，卻沒有人懂，「像是貸款下來，不知道怎麼規劃財務，有人指導比較好，創業途中會遇到很多困難與挑戰，若有『老創』可以提供諮詢，真的很好。」

檸檬樹科技創辦人吳俊達也對「桃青基金」讚譽有加，並希望創業者對獲取資金要有一定的責任，必須承擔募資責任，才能減少桃青基金負擔，「建議導入市場機制，借助桃青基金去鼓勵、激勵項目方，訂出可以接受的出場機制，像是訂定固定比例贖回，活躍市場。」

來客資產管理創辦人王志桓則提到，「老創幫青創」的觀念很重要，他說，創業最需要的除了資金，就是輔導，過去創業時，花了很多時間找尋方向，如果有業界前輩擔任「老創」傳授經驗，其實會讓創業者減少「走錯路」的風險，縮短摸索時間。