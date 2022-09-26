　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

如何讓桃園成為創業城市？　張善政推出「五個友善」政見

▲如何讓桃園成為創業城市？張善政請教青創人推出「五個友善」政見。（圖／張善政競辦提供）

▲如何讓桃園成為創業城市？張善政請教青創人推出「五個友善」政見。（圖／張善政競辦提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政26日舉辦「善哥與新創公司有約」座談會，分享扶植青創的五個友善政見，並聆聽與會人士的心聲。張善政表示，桃園有很多年輕人，自己也希望將桃園打造成年輕人的創業城市，「要實現創業天堂的願景，當然要把創業環境，每一個環節，盡量去跟年輕朋友請教。」

座談會來了五名新創界人士，包含萊客共享空間副總經理許浩博、紫莉幸孕莊園創辦人黃騏曼、來客資產管理創辦人王志桓、檸檬樹科技創辦人吳俊達以及無極限創辦人董耀慶。

▲如何讓桃園成為創業城市？張善政請教青創人推出「五個友善」政見。（圖／張善政競辦提供）

張善政先向在場新創界人士，介紹扶植青年創業的五個友善：「資金友善」、「項目友善」、「資源友善」、「社群友善」與「數位友善」，「我們希望用業界的經驗以及新的做法，增加青年創業的成功率，讓創業輔導的服務一條龍更完善，簡單講，就是讓市政府做青年創業家的後盾。」

▲如何讓桃園成為創業城市？張善政請教青創人推出「五個友善」政見。（圖／張善政競辦提供）

紫莉幸孕莊園創辦人，同時也是桃園創新創業協會理事長的黃騏曼表示，「五個友善」非常棒，尤其是第一點的資金友善，「我一開始用60萬創業，還去申請微型鳳凰貸款，才勉強支撐下去，如果今天桃青資金，覺得項目可行就挹注，會非常有幫助。」

▲如何讓桃園成為創業城市？張善政請教青創人推出「五個友善」政見。（圖／張善政競辦提供）

無極限創辦人董耀慶認為，學校教育只有教導大家成為好員工，但要怎麼創業，卻沒有人懂，「像是貸款下來，不知道怎麼規劃財務，有人指導比較好，創業途中會遇到很多困難與挑戰，若有『老創』可以提供諮詢，真的很好。」

檸檬樹科技創辦人吳俊達也對「桃青基金」讚譽有加，並希望創業者對獲取資金要有一定的責任，必須承擔募資責任，才能減少桃青基金負擔，「建議導入市場機制，借助桃青基金去鼓勵、激勵項目方，訂出可以接受的出場機制，像是訂定固定比例贖回，活躍市場。」

來客資產管理創辦人王志桓則提到，「老創幫青創」的觀念很重要，他說，創業最需要的除了資金，就是輔導，過去創業時，花了很多時間找尋方向，如果有業界前輩擔任「老創」傳授經驗，其實會讓創業者減少「走錯路」的風險，縮短摸索時間。

►新手爸媽必備！Combi育兒組合超優惠　優雅解決尿布異味

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
快訊／徐巧芯向NCC檢舉周玉蔻政論節目！「傷害無辜民眾」
A-Lin拌麵商標在美遭「阿舍食堂」註冊　微風回應了
料中女王駕崩！「神鬼先知」預言查爾斯退位　跳過威廉傳給他
新北發錢了！最高領2萬　66萬人受惠
困清水地熱溪床27車驚險渡河！　1車又恐怖滅頂
吳宗憲終於公開「最美小女兒」！　首曬4兒女合照
新冠病毒剋星！「死亡擁抱」阻止感染人體細胞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／徐巧芯向NCC檢舉周玉蔻政論節目！「傷害無辜民眾應開罰」

新北發放「重陽敬老金」！最高領2萬　66萬人受惠

如何讓桃園成為創業城市？　張善政推出「五個友善」政見

「當著女孩媽面前性侵她」！侯友宜警大博士論文曝　42名被害人慘案

藍控劉建國競總是違建　地主打臉：合法建物「是否拆除青埔宮？」

黃珊珊批周玉蔻「脫離人性紅線」　籲選民下架「助紂為虐的陳時中」

周春米煮澎湃海鮮鍋燒麵　自曝人生2大遺憾

被張淑娟「一句話」逼哭！　他鐵口預言：陳時中已經輸了

周玉蔻猛打蔣萬安身世！　侯友宜嘆：到底跟選舉有什麼關係？

周玉蔻嗆沒約過蟑螂上節目　徐巧芯貼出訊息想打臉也被網酸

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

陳立農告白張藝凡她秒答應XD　最後一刻「推開她擋水」超暖

吳姍儒5月孕肚看不出「辣露小蠻腰」　許願：小孩不要像我爸就好！

中油天然氣注儲桶氣爆！　桶蓋噴飛竟是「土蜂害的」

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

虞書欣《小森林》攻陷直男　張彬彬「嘴說不要但全照做」

快訊／徐巧芯向NCC檢舉周玉蔻政論節目！「傷害無辜民眾應開罰」

新北發放「重陽敬老金」！最高領2萬　66萬人受惠

如何讓桃園成為創業城市？　張善政推出「五個友善」政見

「當著女孩媽面前性侵她」！侯友宜警大博士論文曝　42名被害人慘案

藍控劉建國競總是違建　地主打臉：合法建物「是否拆除青埔宮？」

黃珊珊批周玉蔻「脫離人性紅線」　籲選民下架「助紂為虐的陳時中」

周春米煮澎湃海鮮鍋燒麵　自曝人生2大遺憾

被張淑娟「一句話」逼哭！　他鐵口預言：陳時中已經輸了

周玉蔻猛打蔣萬安身世！　侯友宜嘆：到底跟選舉有什麼關係？

周玉蔻嗆沒約過蟑螂上節目　徐巧芯貼出訊息想打臉也被網酸

抓包男友深夜偷出門約砲　手機私藏「愛愛片」！妹子怒展開復仇

專家揭「年輕人不買房」3現實原因！研究：不到半年幸福感下降

直播／Jisoo夾帶Kitty飛巴黎、車銀優黑衣登機帥炸　DIOR秀9／27晚登場

快訊／徐巧芯向NCC檢舉周玉蔻政論節目！「傷害無辜民眾應開罰」

台股重挫、金管會救市！　黃天牧鬆口「準備好了」

名字被搶！A-Lin拌麵商標在美遭「阿舍食堂」註冊　微風回應了

《語意錯誤》奪APAN兩大獎！　台票房突破600萬「鐵粉12刷力挺」

28歲女剖腹產「惡露結束就同房」！3個月後發現又懷孕了

「校園男神」太會親！陳哲遠沙發上撲倒「連續親吻」　沈月無力招架

解放軍成立首支「電磁藍軍」　靶艦實戰變成「反艦飛彈殺手」

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

政治熱門新聞

台南市副議長林炳利病逝！　享壽60歲

周玉蔻才嗆「我喜歡被告！」　今鞠躬道歉

最新民調：北市蔣萬安27.76%居冠　竹市高虹安26.01%狠甩藍綠

快訊／徐巧芯宣布：即起拒上「周玉蔻任何節目」

周玉蔻猛攻緋聞案　北市預測當選率曝

蔡玉真向張淑娟道歉　「我自始至終無意說出真正女主角姓名」

被周玉蔻酸「太醜」　柯：祝福！

日本不認高端　矢板明夫：做得不對

周玉蔻猛打緋聞案　他曝民進黨背後盤算：很多人都掉進陷阱了

快訊／周玉蔻再喊支持陳時中　「不趕柯文哲出政壇我就不姓周」

爆柯文哲「調情」！　周玉蔻：偷跑到我辦公室密談一個小時

被張淑娟「一句話」逼哭！　他鐵口預言：陳時中已經輸了

大場面！徐巧芯酸爆周玉蔻「要被告了才道歉」

周玉蔻緊咬身世！喊話「快來告我」　蔣萬安：選舉要有底線

更多熱門

相關新聞

藍控劉建國競總是違建　地主打臉：合法建物

藍控劉建國競總是違建　地主打臉：合法建物

國民黨台北市議員候選人楊植斗26日指控，民進黨雲林縣長參選人劉建國的競選總部是大違建，籲劉建國自行拆除；不過，該處地主賴小姐出面「打臉」說，該建物是登記有案的合法建物，也有合法使用執照，劉建國只是地主指控他根本沒道理，呼籲國民黨、雲林縣府用同樣的標準來檢視青埔宮是否為違建，「若是有是否要立即拆除？」

侯友宜警大博士論文曝光　42名性犯罪被害人慘案

侯友宜警大博士論文曝光　42名性犯罪被害人慘案

黃珊珊批周玉蔻「脫離人性紅線」

黃珊珊批周玉蔻「脫離人性紅線」

周玉蔻猛打蔣萬安身世！　侯友宜嘆：到底跟選舉有什麼關係？

周玉蔻猛打蔣萬安身世！　侯友宜嘆：到底跟選舉有什麼關係？

高雄漁業界團結　組後援會挺「邁」連任

高雄漁業界團結　組後援會挺「邁」連任

關鍵字：

2022九合一大選2022桃園市長張善政新創五個友善

讀者迴響

熱門新聞

快訊／拓也哥逝世！家人發文證實

快訊／劉雨柔離婚！

孫生突譙女友「假人設」：真覺得噁心

浴室矽利康發霉！網曝神招

驚見爸媽Google搜尋紀錄　兒當場崩潰大哭

富家女故宮看展後墜B2　昏迷指數3搶救中

台「第一女優」爆重回日本拍AV！

能牽手走一輩子「3對超甜星座CP」

一夜連3震！今晨最大規模4.2　6縣市有感

中間是狠角色　左右車貼防撞板

即／張淑娟捲「晶華緋聞案」怒告！周玉蔻道歉了

17歲女淪寮國豬仔！　逃跑失敗被逼當眾口交

紅隊隊員「輸了沒關係」　江宏傑怒

外媒爆iPhone 15　Ultra型號取代Pro Max

長者幼兒下月可再領5劑免費快篩

更多

最夯影音

更多
下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親
陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面