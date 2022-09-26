黃珊珊批周玉蔻「脫離人性紅線」　籲選民下架「助紂為虐的陳時中」

▲無黨籍台北市長參選人黃珊珊。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

媒體人周玉蔻日前爆料，前中國小姐張淑娟曾與國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴有緋聞，使張淑娟26日到台北地檢署提告。無黨籍台北市長參選人黃珊珊26日表示，周玉蔻利用媒體傷及無辜第三者，已經脫離人性紅線，也批評民進黨台北市長參選人陳時中助紂為虐，呼籲用選票下架這種行徑的參選人。

黃珊珊26日傍晚於臉書發文表示，選舉可以用政見做激烈交鋒，但為了滿足政治利益，利用媒體公器傷及無辜第三者，已經脫離了人性的紅線，「周玉蔻作為資深媒體人，這樣的作法已經逾越言論自由的紅線，更嚴重踐踏第四權。」

黃珊珊指出，離譜的是某些陣營與政黨為了自身政治利益，從參選人、總幹事到所屬的民意代表，通通在節目上助紂為虐，成為霸凌無辜老百姓的幫凶，這種惡質的選舉風氣，參選人還能解讀成是一種「大愛」的展現，「難道這是你未來愛台北市民的方式嗎？」

黃珊珊提及，這場選舉帶來的傷害，從參選人被潑髒水，如今更進一步損及市民，NCC（中華民國國家通訊傳播委員會）過去指控中天電視政論節目造謠違法，現在也必須採取相同手腕，裁罰提供造謠資訊的電視台與節目，還給大眾一個乾淨的媒體環境。

最後，黃珊珊說，希望所有偉大市民們，能夠以行動一同拒絕這樣的惡質操作，「用選票下架無法拒絕這種行徑的參選人，還給台灣一個正常的選舉文化。」