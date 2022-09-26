▲高雄漁業界挺「邁」大團結，組後援會表態力挺他競選連任。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

由興達港、永安、彌陀、梓官、高雄、小港及林園等7區漁會及台灣區遠洋漁業鮪魚、魷魚秋刀魚及圍網等3大公會將於高雄區漁會組成「陳其邁高雄市漁業界後援會」。與會各漁業團體感謝市長陳其邁2年來在對高雄漁民的照顧，除了各項基礎建設、設備升級之外，也大力協助推廣高雄水產，後援會也提到漁業建設不能停，年底將全力支持陳其邁競選連任。



高雄市漁業界後援會會長，同時也是高雄區漁會理事長的謝龍隱表示，高雄市七大漁會及三大公會這次共同表態支持陳其邁競選連任，有感於陳市長在2年期間帶領市府團隊「緊緊緊」支持各項漁業建設，包括前鎮漁港在內的16處漁港設施改建、高雄捷運黃線延伸至前鎮漁港路網規劃等等。陳其邁任內爭取中央及市府編列的漁業建設經費額度高達數10億元，是歷年來建設經費最高，再再展現他挺漁民的行動力與決心。

▲▼高雄漁業界挺「邁」大團結，組後援會表態力挺他競選連任。（圖／記者賴文萱翻攝）

後援會榮譽會長由台灣區鮪魚公會理事長林毓志出任，他提到疫情期間，陳其邁對於漁港上萬從業人員的身體健康極為重視；無論是疫苗施打、篩檢站設立還是防疫旅館提供，讓漁業經營者無後顧之憂，在疫情緊張之際，兼顧防疫措施及漁業產業發展，實屬難能可貴。

永安區漁會何擇良理事長也補充，6月13日中國禁止石斑魚輸入後，高雄市石斑魚產業面臨銷售危機，所幸陳市長當時挺身而出，除了親自到永安聽取養殖漁民心聲，並多次北上，到購物頻道叫賣高雄市優質石斑魚，協助養殖戶共同度過難關。

▲謝龍隱最後提到，陳其邁對於業界的關心，以及市府團隊的高效率漁業界有目共睹。（圖／記者賴文萱翻攝）

謝龍隱最後提到，陳其邁對於業界的關心，以及市府團隊的高效率漁業界有目共睹，今天各漁會及公會攜手共同挺「邁」，除了是對陳市長的肯定以外，並期許陳市長莫忘疼惜高雄漁業產業的初衷，持續為遠洋、近海、沿岸、養殖、水產加工、修造船等從業人員創造利基。未來各漁業團體也將持續與高雄市政府共同合作，繁榮高雄漁業，並希望陳其邁連任後能夠繼續作高雄市漁業從業人員最有力的後盾。

值得一提的是，後援會成員當中，彌陀漁會總幹事林子清在2018年時提供韓國瑜夜宿彌陀的住處，對於這次改支持陳其邁，林子清說，「我這個人很簡單，誰真正對漁民好，我就挺誰，陳其邁市長上任後真的很照顧我們的漁民，所以支持他純粹就是對他做事的肯定。」