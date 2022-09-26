周玉蔻猛打蔣萬安身世！　侯友宜嘆：到底跟選舉有什麼關係？

▲侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

資深媒體人周玉蔻近來頻頻針對國民黨台北市長參選人蔣萬安的身世問題，以及父親蔣孝嚴過往緋聞提出質疑，引起外界議論。對此，新北市長侯友宜表示，他爸爸是他爸爸，到底跟選舉有什麼關係？市民想聽到的是蔣過去推動多少法案？現在提出什麼政見？帶給台北什麼願景？其他的市民根本不想聽。

周玉蔻近期猛追蔣萬安身世，甚至表示，蔣萬安的祖父叫做郭禮伯，所以他用蔣姓登記參選是偽造文書，「請蔣萬安來告我，否則就是你心虛。」

對於蔣孝嚴緋聞以及姓「蔣」議題，到底是否會影響蔣萬安的選情？侯友宜說，他爸爸是他爸爸，到底跟選舉有什麼關係？大家應該討論他過去在立法院提過多少法案？現在提出什麼好的政見？想要帶給台北市什麼願景？這才是市民要的市長選舉，選民根本不想聽這些。

侯友宜也說，選舉有得有失，若只談口水抹黑，贏了又如何？寧願乾淨的失去一場選舉，也不要用那些對立、衝突贏得選舉。

侯友宜強調，其實台灣的選舉，最重要的是不要造成對立、衝突，不要做一些很難接受的事情、亂抹黑，應該要好的去論述並提出好的政見，聽到不一樣的政見可以互相指教，這才是民主競爭的常態，選後大家都是好朋友。

