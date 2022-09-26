「當著女孩媽面前性侵她」！侯友宜警大博士論文曝　42名被害人慘案

▲新北市長侯友宜的中央警察大學犯罪研究所博士論文曝光。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

新北市長侯友宜的中央警察大學犯罪研究所博士論文，近日成為民進黨參選人林佳龍攻擊的重點。本刊調查，當年侯友宜選「台灣地區性侵害殺人犯罪之研究」作為博士論文研究題目，與綁架白曉燕案的淫魔陳進興犯罪集團連續性侵、殺害婦女有關，陳嫌等人連14歲女孩都不放過，當著小女孩媽媽的面前性侵她，造成這對母女終身傷害，更有警眷遭到陳嫌連續性侵，竟然變成陳的掩護者共犯，最後判刑坐牢，帶給有3個女兒的侯衝擊重大。

▲侯友宜警大博士論文。

本刊記者有一本侯友宜親送的警大博士論文，保存至今17年多，泛黃的刑事警察局公文袋內，裝的是中央警察大學犯罪防治研究所研究生侯友宜的博士論文，指導教授是當時的警大校長蔡德輝、學務長黃富源2教授，該博士論文侯友宜花了5年的時間，應該說是更長的時間來完成，因為社會記者圈中，都將侯的博士論文視為不可能的任務，但是侯做到了，還是很完整的將調查研究及辦案經驗寫成的博士論文，真的不容易。

▲侯友宜博士論文內容。

本刊調查，侯友宜所寫的「台灣地區性侵害殺人犯罪之研究」係以1995年至2004年、10年內的42件性侵害殺人案件進行質化及量化的研究，還有針對12名性侵害殺人犯罪人進行心理測驗分析及深層訪談，來解釋犯罪人的犯罪心理及行為特性，並希望藉此對警察在防範及偵辦性犯罪上有所助益。

▲侯友宜警大論文摘要。

▲侯論文內容。

其實，侯友宜在厚厚的362頁百萬字中，自己也承認因為性犯罪的被害人多已經遇害，加上性侵害犯罪人也多數槍決伏法，可以獲得研究參考文獻資料不足受到限制，但是犯罪暴力化及惡質化，竟對女性等弱勢族群的人身安全早成嚴重威脅，所引發的社會震撼更為深遠，因此，對於婦女的人身安全維護，將永遠作為保護女性最重要的守護者。

▲侯友宜警大論文。

▲侯友宜警大博士論文謝誌。

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