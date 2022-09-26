藍控劉建國競總是違建　地主打臉：合法建物「是否拆除青埔宮？」

▲劉建國競辦回嗆國民黨是烏龍爆料。（圖／劉建國辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市議員候選人楊植斗26日指控，民進黨雲林縣長參選人劉建國的競選總部是大違建，籲劉建國自行拆除；不過，該處地主賴小姐出面「打臉」說，該建物是登記有案的合法建物，也有合法使用執照，劉建國只是地主指控他根本沒道理，呼籲國民黨、雲林縣府用同樣的標準來檢視青埔宮是否為違建，「若是有是否要立即拆除？」

賴小姐今天回應，楊植斗自稱是雲林子弟，卻用傷害故鄉的手段，躲在台北隔空抹黑，看圖扯謊，滿足他當台北市議員的妄想，將雲林人走大路、走正路的價值抹殺；實際上這塊地是她3年多前向前地主買下的，建物不僅有權狀，在縣府也是登記有案的合法建物，亦有合法使用執照，「縣府如果認為這塊地的建物是違建，要拆就來拆呀！」呼籲國民黨、雲林縣府用同樣的標準來檢視青埔宮是否為違建，若是有是否要立即拆除？

劉建國競選總部發言人張維崢表示，「對於這位自稱雲林人的楊姓參選人，如果你真的心繋雲林你的家鄉，愛你的故鄉，就應該依相同的標題來檢視我們雲林最大最豪華的違建虎尾『青埔宮』！難到你是張家的代言人嗎？所以，你才會一而再地不斷隔空摸黑，隔空造謠！」