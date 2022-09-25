台南永康林燕祝、謝龍介聯合競選總部成立　馬英九、趙少康都來了！

▲爭取4連任台南市永康區市議員參選人林燕祝暨市長參選人謝龍介聯合競選總部，25日在永大路三段的服務處正式成立，前總統馬英九、中廣董事長趙少康親自授旗披彩帶，場面熱鬧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

爭取4連任台南市永康區市議員參選人林燕祝暨市長參選人謝龍介聯合競選總部，25日在永大路三段的服務處正式成立，前總統馬英九特地南下祝賀授戰旗，中廣董事長趙少康陪同進場、披上彩帶，前台南市議長李全教等人則分別獻上好彩頭、包、粽等吉祥物，現場旗海飛揚，加油聲不斷，場面熱鬧盛大。

前國民黨主席洪秀柱因身體因素未能親自到場加油，拍攝了一段影片並祝福她高票當選。

林燕祝自台南縣市合併來，先後擔任第1、2、3屆的市議員，上屆更是以永康區最高票順利連任。對於公共建設的安全、兒少權益、虐童事件、警消福利與解決永康地區淹水問題一直以來都是重視的議題，嚴格監督並且協助改善。

林燕祝表示，從政十幾年來，她從未放下人民的請託，帶領服務團隊深入基層，服務處更是365天全年無休，每一位鄉親都是她的心頭肉，即使去年正逢抗癌治療期間也毫不怠惰。在議會監督市政並勇於揭弊，因此失去了許多市政府的資源，一路走來的每一張選票都是受到在現場每一位疼惜他的鄉親對他的期許與肯定。

林燕祝說，因本屆永康區市議員參選人數倍增，新人輩出，使本次的選情更加的艱辛，她先前因疫情與尚未施打疫苗，無法出席公開場合的行程，導致許多新移入永康的居民對於她還不太熟悉，加上現外界散佈她的身體狀況不佳，已不再參選，抑或是傳言她的名調目前為永康區最高，票數已經太多，謠言要配票給特定的候選人。

前總統馬英九除了肯定林燕祝10多年來為民服務的精神，生病期間仍是心繫著市民，讓他非常感動。馬英九更痛批民進黨執政6年以來民怨沸騰，看不出有任何改變的跡象，蔡英文執政以來，與我們斷交的邦交國更是歷屆最多，也是建國111年來邦交國最少的時候，不僅如此，他所重視的國內少子化問題，已是國安問題，在他任內新生兒數量不但沒有減少，反而增加1萬5千人，是因為他任內沒有人認為兩岸會開戰。

趙少康說，這次的選舉，林燕祝不只是要當選，還要以最高票連任，每一張選票都是一個聲音，票數越多，她進到議會改革的力量就越大，監督的力量越強。他說，選民已經把民進黨寵到無法無天，不管他們隨便亂說、隨便亂做，在台南只要派一顆西瓜就會當選，這次的選舉一定要用選票讓民進黨，知道台南市是市民的、是選民的，拜託在場的鄉親投林燕祝一票，市長投謝龍介一票。

林燕祝感謝在她生病期間選民，仍是肯定她及服務團隊的努力，也呼籲候選人大家公平競爭，不要因為選情告急利用名調做操控，平時的服務就要當作選戰，她一定會秉持「為您服務全力以赴」的精神，懇請大家繼續支持「認真的女性-林燕祝」。