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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍嗆牙醫連醫師都談不上　陳時中斥不懂歷史：不因污衊而退怯

▲▼陳時中赴台大出席「與市長有約」座談會。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市選戰倒數兩個月，牙醫師出身的民進黨台北市長參選人陳時中25日出席牙醫界後援會成立大會高呼，「回到家裡真好！」另對藍營批評「牙醫連醫師都談不上」等語，他強調，牙醫師不容污衊，要繼續努力，且不因他人污衊、詆毀而不做社會公益。

針對國民黨台北市長參選人蔣萬安團隊發言人、立委李德維日前表示，陳時中僅是牙醫、連醫師都談不上，又如何能當衛福部長、憑什麼選市長？對此，陳時中今天在致詞時表示，有人說牙醫師甚至連醫師都不是，這對歷史太不了解，因為民國65年就已經公布《醫師法》，今天牙醫師有今天的地位不是天上掉下來的，而是30幾年來大家一起努力，憑著一句「利他」打下牙醫界的基礎，對社會有貢獻，不是「利己」，因此才能得到社會的肯定。

陳時中強調，「我們也不容污衊，我們要繼續努力，畢竟我們自認牙醫師對社會非常有貢獻，是社會一個正向的力量，所以我們不會因為對我們的污衊而退怯我們的腳步，不會因為對我們的詆毀而不做社會公益！」

此外，陳時中表示，直至今天他已經公布128項政見，不管是住宅、交通、婦幼照顧、長照都有把它寫出來，民主不是革命，也不是人格的詆毀，民主是在比誰好，不是比誰比較爛，民主是前人種樹，後人乘涼，每一位要選舉的人都要自問「你乘了多少的涼」，要種多少樹才對得起這樣的職位，值得大家選自己當市長？他天天都在想，當市長的責任是什麼、該做什麼、該種多少樹，「我們在心中一棵一棵都在算」。

陳時中並指，說別人比較爛不會凸顯自己做得好，要有信心，自己想要做好什麼就大聲說出來，搏得大家的認同，他選市長有兩個意義：第一是市政的進步，第二是讓世界看到台北，面對「外面的力量」想要干涉台灣，當市民的人要讓世界看到台灣的進步及民主，才可以保護台灣不受傷害。

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陳時中蔣萬安2022九合一大選2022台北市長

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