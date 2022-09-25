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2022桃園「議長盃」萬人路跑　藍綠涇渭分明鳴笛起跑分二階段

▲桃園「議長盃」萬人路跑，兩階段鳴笛

▲2022桃園「議長盃」萬人路跑，張善政、邱奕勝、呂玉玲一起做暖身操。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園市議會「議長盃」萬人路跑活動、25日於青埔棒球場展開。議長邱奕勝表示，「議長盃」路跑因疫情停辦2年，今年是第13屆舉辦，希望大家趕快走出悶疫情，今年他也親自參加4.5公里的休閒組路跑，經過完工不久的「桃42線月桃路」第一期路段，感受到月桃路沿線優美的風景，看見青埔地區的發展與變化。

▲桃園「議長盃」萬人路跑，兩階段鳴笛

▲競賽組由議長邱奕勝、副議長李曉鐘等人鳴笛先出發。（圖／市議會提供）

國民黨桃園市長參選人張善政由競選總部主委呂玉玲、藍營多名市議員及參選人，也現身路跑活動，和邱奕勝合體一起跳暖身操並帶領藍營市議員參選人，齊心向前跑；因民進黨市長參選人鄭運鵬確診，市長鄭文燦則由綠營多名市議員參選人陪同到場。▲桃園「議長盃」萬人路跑，兩階段鳴笛

▲市長鄭文燦為健康休閒組鳴笛起跑。▼鄭文燦鳴笛起跑，「邱、張、呂」3人合力帶領藍營向前跑（圖／市議會提供）

▲桃園「議長盃」萬人路跑，兩階段鳴笛

因時值選舉年，藍、綠兩黨涇渭分明，今年特地分兩階段鳴笛出發，競賽組由議長邱奕勝、副議長李曉鐘等人鳴笛先出發，10分鐘後，再由市長鄭文燦等人為健康休閒組鳴笛起跑。由於邱議長和張善政、呂玉玲等藍營人士，多半參加健康休閒組路跑，因此，當鄭文燦鳴笛起跑，出現「邱、張、呂」3人合力帶領藍營向前跑的畫面，相當特別！

▲桃園「議長盃」萬人路跑，兩階段鳴笛

▲「議長盃」萬人路跑21公里組，由10連霸的洪一仁奪冠。（圖／市議會提供）

主辦單位表示，「議長盃」萬人路跑21公里組，由10連霸的洪一仁奪冠，僅花費77分18秒完成；11公里組則由昌毅倫花費44分55秒奪冠。今年許多人帶著一家老小共同參與，最年輕的參賽者僅５歲，另外也不乏來自日本、馬來西亞等9個國家的外籍跑者；長年有晨跑運動的副議長李曉鐘，則參加11公里競賽組，展現其熱愛運動的一面。

▲桃園「議長盃」萬人路跑，兩階段鳴笛

▲市議會副秘書長杜淑卿頒獎給成績亮眼選手。（圖／市議會提供）

包括：議長邱奕勝、副議長李曉鐘、立委呂玉玲、魯明哲、市長鄭文燦、市議員朱珍瑤、葉明月、徐其萬、張桂綿、陳姿伶、黃敬平、徐玉樹、呂淑真、涂權吉、彭俊豪等人，以及國民黨桃園市長參選人張善政、市議員參選人謝克洋、張碩芳、林昭印、魏筠、黃崇真等藍綠參選人都到場參加。

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