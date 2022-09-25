台南東區曾之婕競選總部成立　「婕」出新東區全面啟動

▲曾順良親自為女兒曾之婕獻披彩帶，父女相擁場面感人，曾之婕向支持者訴求東區大團結贏得勝選，承諾將創造「婕出新東區」的願景全面啟動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市東區市議員參選人曾之婕，25日舉行競選總部成立大會，湧入近5千人，聲勢浩大如同嘉年華會，曾之婕向支持者訴求東區大團結贏得勝選，承諾將創造「婕出新東區」的願景全面啟動，曾之婕的父親、前副議長曾順良，親自為女兒獻披彩帶，各後援會代表也致贈各項「寶物」，還有兩位曾受惠民眾到場獻花，場面感人。

成立大會由東區大同國小畢業的教練李明杰，率領鳴傳天鼓醒獅團「戰鼓震天、選戰必勝」揭開序幕，引領候選人曾之婕與家人、良友會會長及競選團隊高舉戰旗進場，沿途受到支持民眾熱情簇擁，並齊聲為曾之婕高喊加油、當選，展現豐沛的人脈及凝聚力，曾之婕並揭開「婕出新東區、東區好婕出」的競選主軸。

隨後由曾順良親自為女兒曾之婕獻披彩帶，曾順良勉勵曾之婕這是承擔責任的開始，要「永遠站在人民這一邊」才能獲得民眾認同，曾順良鐵漢柔情也對女兒在競選期間起早摸黑勤跑各鄰里感到疼惜和不捨，尤其曾之婕要照顧家人，還要操辦弟弟曾信凱服務處大小事務，他要奉獻這麼貼心的女兒來為臺南市民服務。

曾之婕從良友會長許志成手中接過戰旗，各社團組織代表致贈寓意當選的「寶物」，臺南市警察之友會東區辦事處主任黃于珍贈「好彩頭」、崇明國小創校校長李光彥和前市議員陳文科合送「包粽」、聖曜課後輔導機構董事長王健源贈「一馬當先」、通遠車業公司董事長黃盟宸獻「強棒出擊」、曾家家族代表曾春財贈「眾望所歸」，同心婦女會會長王姝文、良友會榮譽會長林子雲、吳志祥、同心婦女會副會長張楷棋合贈「招你來旺」、藝群醫學美容集團董事長王正坤賜「當選酒」、安南醫院院長林聖哲贈「勢如破竹」，里長聯誼會也上台情義相挺。

還有倆位曾經受曾之婕幫助的民眾上台獻花，其中一位吳女士因為有病無法工作，原為低收戶，扶養80多歲母親及身心障礙女兒，但女兒自力更生並考上大學，卻被取消低收資格陷入困境，曾之婕得知後幫忙募得4年學費及生活費，讓她們生活無憂。

另一位是跨縣市幫助南投一位大半輩子都在幫人誦經念佛的奶奶，自己的告別式卻找不到人誦經，曾之婕託人到南投協助，而奶奶在美國的兒子飛回台灣要見母親最後一面，隔離時撥打「1922」一直滿線，曾之婕得知，基於人道請衛生局協助到醫院快篩後趕往奔喪，當事人返美還寫信道謝，這次也專程前來表達支持。