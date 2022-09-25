入北市大辦競選活動！議員批「暗黑影響力」　黃珊珊：蔣萬安也有

▲黃珊珊競選總部成立大會 。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

無黨籍台北市長參選人黃珊珊25日舉辦競選總部成立大會，宣布競選團隊成員，但大會地點選在台北市立大學博愛校區的中山堂，使國民黨議員游淑慧質疑「寄生市府」，暗黑影響力可到北市府。對此，黃珊珊25日回嗆，國民黨台北市長參選人蔣萬安也在校園舉辦多場活動。

黃珊珊25日上午在台北市立大學博愛校區中正堂舉辦競選總部成立大會，並且公布競選架構，由身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲擔任競選總部榮譽主委，張昭雄及張哲揚擔任競選總部榮譽副主任委員，政策總顧問李鴻源、後援會總會長郭旭崧，以及等同於競選總幹事職務的翟本喬當「策略長」參與團隊運作。

▲黃珊珊25日在台北市立大學博愛校區中正堂舉辦競選總部成立大會，校外掛著「謝絕政黨、公職候選人及支持者入校從事競選活動」等旗子。（圖／記者袁茵攝）

不過，國民黨台北市議員游淑慧質疑，校園過去是可以依規定對外借用，過去也有政治類活動借用校園禮堂或操場，但市立大學的場地不同，校方有明文規定，從事政治性集會或政黨競選活動者，學校得拒絕其申請或停止期使用，原來黃珊珊辭職只是做了一個幌子，她的暗黑影響力還是可影響到市府，繼續「寄生市府」支援和資源。

對此，黃珊珊25日上午在萬華雙福宮重陽敬老活動受訪時回應，「我們只是借場地，我想蔣萬安已經辦過不知道多少場了 。」

而柯文哲也於25日下午在龍山文創基地提及，學校本來就可以出租，但是有條件，只能夠在室內有競選旗幟，不可於校園外面，台北市這麼多年來，要租校園場地辦競選活動是可以的，但條件是不可將旗子拿到外面空間。

北市大指出，為積極開拓財源，校內場地於教學使用外開放外借，本案是公關公司洽借學校場地，按程序借用並依規定收費；本校承辦人詢問活動性質為競選活動後，審慎討論是否符合行政中立規定，並曾詢問教育局相關法規，對於各政黨一視同仁，並重申不得於借用場地以外校園空間進行政治活動。

北市大表示，依照本校場地借用規定，學校得拒絕政黨活動，承辦單位未注意校內109年通過相關法規規定，將進行檢討改進，本校再次重申絕對堅守行政中立，對於相關活動將責成行政單位謹慎辦理，避免再次衍生爭議。

▼黃珊珊競選總部成立大會。（圖／記者李毓康攝）